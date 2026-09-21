加沙地带数十万儿童时隔近三年，于星期六（9月19日）重返校园接受面授教学。不过，他们上课的地点仍是受损的校舍、临时搭建的学校或帐篷，而且许多家庭无力负担校服、笔记本和文具等费用。

路透社报道，联合国儿童基金会说，加沙地带98%的学校在战争中被毁或受损。当地教育官员指出，约66万名学生此前无法进行面对面学习或正常接受教育。

来自汗尤尼斯的穆斯塔法说：“我上一次去学校还是三年前。现在，我们开启了新学年，这是充满喜悦、幸福与成功的一年。”

穆斯塔法说，尽管他只能坐在通风不良的帐篷地面上上课，既没有像样的鞋子，也没有笔记本和笔，而且在战争中失去了朋友，但他仍决心学习。

“尽管困难重重，我们还是要学习；哪怕是在帐篷里，我们也要学习。”

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15岁的萨尔米随家人住在帐篷里，如今她也重返课堂。她同样缺乏必要的学习用品，因为她的家庭难以负担这些费用。

“战前，我们什么都不缺——笔记本、笔、商品、衣服、外出游玩，这些东西当时都很便宜，容易买到。”

9月13日，一名巴勒斯坦文具商人在汗尤尼斯的摊位上整理商品。（路透社）

9月10日，流离失所的巴勒斯坦人在汗尤尼斯一所改作避难所的学校内搭帐篷居住。（路透社）

尽管加沙地带满目疮痍，但在国际和当地组织的支持下，教育部一直在努力推进2026到2027学年的教学工作，利用帐篷、防水布、金属板和木材搭建了数十所临时学校。

14岁的萨姆拉就在其中一所学校上课。他说：“过去，我们醒来时总是很高兴地去上学……现在，当我们来学校时，却害怕流弹、火箭弹、空袭，害怕一切。”

“如今，我坐在一个空无一物的帐篷里，只有烈日和酷热。”

教育官员称，在联合国儿童基金会的支持下，预计今年将有至少54万名学生在简易学校、临时学习中心和教育点参加线下课程。无法到校上课或在战争期间离开加沙的学生则将继续进行线上学习。