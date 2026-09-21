校舍简陋缺乏必备文具 加沙地带恢复面授教学
9月19日，在加沙地带南部汗尤尼斯一所用帐篷搭建的临时校舍，学生们迎来新学期的第一天。 （路透社）
加沙地带数十万儿童时隔近三年，于星期六（9月19日）重返校园接受面授教学。不过，他们上课的地点仍是受损的校舍、临时搭建的学校或帐篷，而且许多家庭无力负担校服、笔记本和文具等费用。
路透社报道，联合国儿童基金会说，加沙地带98%的学校在战争中被毁或受损。当地教育官员指出，约66万名学生此前无法进行面对面学习或正常接受教育。
来自汗尤尼斯的穆斯塔法说：“我上一次去学校还是三年前。现在，我们开启了新学年，这是充满喜悦、幸福与成功的一年。”
穆斯塔法说，尽管他只能坐在通风不良的帐篷地面上上课，既没有像样的鞋子，也没有笔记本和笔，而且在战争中失去了朋友，但他仍决心学习。
“尽管困难重重，我们还是要学习；哪怕是在帐篷里，我们也要学习。”
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15岁的萨尔米随家人住在帐篷里，如今她也重返课堂。她同样缺乏必要的学习用品，因为她的家庭难以负担这些费用。
“战前，我们什么都不缺——笔记本、笔、商品、衣服、外出游玩，这些东西当时都很便宜，容易买到。”
尽管加沙地带满目疮痍，但在国际和当地组织的支持下，教育部一直在努力推进2026到2027学年的教学工作，利用帐篷、防水布、金属板和木材搭建了数十所临时学校。
14岁的萨姆拉就在其中一所学校上课。他说：“过去，我们醒来时总是很高兴地去上学……现在，当我们来学校时，却害怕流弹、火箭弹、空袭，害怕一切。”
“如今，我坐在一个空无一物的帐篷里，只有烈日和酷热。”
教育官员称，在联合国儿童基金会的支持下，预计今年将有至少54万名学生在简易学校、临时学习中心和教育点参加线下课程。无法到校上课或在战争期间离开加沙的学生则将继续进行线上学习。