（伦敦综合电）欧洲情报显示，俄罗斯疑似正准备对欧洲采取更果断的行动，甚至可能跨境入侵北约成员国领土，试探北约底线；料俄罗斯或最快数月内发动攻击。

波兰总理图斯克上周四（9月17日）告诉波兰议会，情报评估显示，俄罗斯可能会在未来几个月对北约领土发动无人机或导弹袭击，以试图证明《北约》集体防御条款“理论意义大于实际作用”。法国总统马克龙周五（18日）也召开紧急会议，同政党领袖与总统候选人讨论有关俄罗斯威胁的情报等议题。

捷克安全情报局局长考德尔卡接受《卫报》采访时说，除了增加无人机活动，对与俄罗斯接壤的北约领土发动小规模入侵，也可能在克里姆林宫的计划之中。他说：“这可能涉及有限的入侵、恶意嫁祸的假旗挑衅行动，以及影响范围广泛的运动。”

考德尔卡称，俄罗斯出手时间点，恐怕会是数月而非数年内，但“有好多人正尽一切努力确保这种情况不会发生”。

俄威吓施压或为迫使北约放弃乌克兰

与俄罗斯接壤的波罗的海三国官员，则对俄军发动入侵或其他严重升级行动的可能性持较谨慎的态度。他们指出，俄罗斯在乌克兰的资源已捉襟见肘。而且过度渲染欧洲遭受攻击的风险，会正中莫斯科下怀。

拉脱维亚国家安全局局长梅日维茨说，确实有迹象显示，俄罗斯准备对欧洲采取更果断的行动，但不清楚这是否涉及直接打击欧洲的具体计划，或仅仅是为了在西方社会制造恐慌的策略而已。

考德尔卡形容，俄罗斯当前战略是以升级推动降温：“他们认为只要局势升级到一定程度，欧洲国家就会决定放弃支持乌克兰。”

俄否认拟攻击北约 统俄党将选举大胜视为战争民意授权

美国特朗普政府正试图重启俄乌和平谈判。乌克兰总统泽连斯基星期天（20日）说，他和特朗普通电话后商定在纽约会晤，此次会晤可能带来重大改变。

不过，瑞典军事情报局局长尼尔森认为，莫斯科仍坚信它可以实现战略目标，并未表现出认真谈判的意愿。

克里姆林宫否认计划攻击北约。无论如何，欧洲官员认为，俄罗斯很可能在未来数月加大针对欧洲的破坏行动。

俄罗斯刚举行为期三天的议会选举，俄罗斯中央选举委员会周一（21日）公布的初步计票结果显示，执政的统一俄罗斯党在星期天结束的选举中拿下国家杜马（下议院）450个议席中的355个，打破了2016年赢得343席的纪录。

英国广播公司（BBC）指出，由于选举受到克宫严密控制，统俄党保住第一大党地位毫无悬念。预计俄总统普京将把选举结果视为继续战争的民意授权。