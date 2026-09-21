（纽约综合讯）伊朗声称收到情报，指美国准备对伊朗发动新一波轰炸。这使中东各国严阵以待，准备应对随时可能升级的暴力冲突。

伊朗国家电视台报道，军方中央司令部上星期六（9月19日）通报，美国准备针对伊朗采取新的行动，但未透露具体细节。

伊朗伊斯兰革命卫队星期一（21日）警告，如果美国发动新攻势，伊朗必将打击新目标并部署新型武器。革命卫队表明，已为“持久战”做好准备。

伊朗领导人恫言，报复行动可能波及印度洋上的美国海军力量；德黑兰也指责一些波斯湾国家领导人“两面三刀”，为美国的袭击行动开绿灯。

美国福克斯新闻星期天（20日）报道，总统特朗普说“不久的将来会发生大事”，还说他正考虑的选项包括“彻底消灭伊朗、任由伊朗经济崩溃，或者达成协议”。

同日，特朗普临时缩短在大卫营总统专属度假地的周末休憩，而且官方没给予解释。在这同时，美国国务院向人在中东的所有美国公民发出新安全预警。这些似乎都预示事态不寻常。

美伊的对阵态势是在也门胡塞武装组织攻击沙特阿拉伯首都利雅得之后拔高。胡塞武装和沙特近日再度交火，胡塞上星期六首次向利雅得发射导弹。

美国向来认定胡塞武装是伊朗的代理部队，这回也坚称胡塞攻击利雅得是德黑兰授意。

美媒：特朗普纠结是否帮沙特打击胡塞

霍尔木兹海峡仍封锁，胡塞武装又宣布控制也门西海岸的红海战略港口，从而控制波斯湾另一运输要道——曼德海峡。

沙特石油因此大受影响，便向关键安保盟友美国求助，但美方至今显然对此保持距离。

《纽约时报》星期天报道，特朗普在也门问题上策略反复，显示他在沙特求援的压力和确保不在中东开辟新战线的风险之间左右为难。

报道称，沙特王储穆罕默德当天致电特朗普，再次恳请他介入，以遏制胡塞组织迅速推进的势头。

报道引述美国政府官员说，特朗普前一天刚告诉顾问，他反对实施空袭，但同穆罕默德通话后又改变主意，“指示五角大楼准备对胡塞武装发动空袭”。美军为此做好准备，可到了星期天中午，特朗普又放弃动手。

据美媒早前报道，特朗普已拒绝过沙特提议打击胡塞武装的请求，而且似乎对胡塞武装声称不袭击沙特以外船只的表态颇为放心。

在星期天的福克斯新闻采访，特朗普表明：“美国与胡塞武装保持密切联系，他们同意不会与美国开战。”

今年的联合国大会本周二至周六（22日至26日）在纽约召开，预料美伊战争和也门局势将是大会焦点之一。伊朗总统佩泽希齐扬是将在联大发表讲话的众多国家领导人之一。

特朗普在上述访谈中说，他愿意在纽约与佩泽希齐扬会面。不过，这个提议很可能被伊朗拒绝，因为它一贯不愿与美国直接谈判，而是选择通过调解方沟通。

此外，据伊朗官方媒体星期一报道，美国拒绝向佩泽希齐扬的联络团队发放签证，导致团队无法随行。