（墨尔本彭博电）就在全球目光聚焦霍尔木兹海峡及飙升的油价时，黑海局势陷入僵局，不仅可能进一步推高通货膨胀，还威胁弱势国家的粮食保障。

黑海连接欧洲和亚洲，是全球农作物运往多个人口大国的重要通道。俄罗斯和乌克兰合计占全球小麦贸易逾四分之一，这一份额与经由霍尔木兹海峡运输的石油贸易相近。

自7月以來，俄乌加大对彼此港口、谷物码头、筒仓及船舶的袭击，导致黑海出口缩减。俄罗斯粮食运输因无人机袭击而受影响，乌克兰则因主要港口受阻，被迫更多依赖陆路和河运来运粮。农业咨询机构SovEcon估计，俄乌在7月至9月收获季的小麦出口合计可能只有去年同期的约一半。

俄乌也占据全球葵花籽油贸易的三分之二，以及玉米海运量的十分之一。两国的农作物流向世界各地，包括埃及面包店、印度市集摊位、土耳其面粉厂、越南畜牧业和水产养殖业等。

全球最大的小麦买家埃及已有近一个月没收到黑海谷物。埃及工业联合会谷物工业商会主席塔雷克说，黑海供应中断导致面粉价格飙升。

在越南，面粉公司Golden Wheat原本已锁定四船黑海小麦，但随着俄乌战事在夏季升级，黑海小麦无法如期运出，公司改从保加利亚进口两船小麦，另外又花了数周从美国找到新货源，但须以更高价格采购。

各国纷纷寻找替代货源。苏丹时隔18年迎来第一艘运载法国小麦的船只；利比亚也10多年来首次从法国鲁昂港采购谷物；土耳其和阿联酋转向波罗的海国家立陶宛、拉脱维亚及爱沙尼亚进货；孟加拉把目光投向罗马尼亚和阿根廷的供应商，同时从近期取消出口禁令的印度购入少量小麦。

连目前还未进入收成季节的南半球国家澳大利亚也收到大量订货询问，澳洲最大粮商之一CBH集团的小麦贸易经理里德说，公司每天都接到来自全球各地的询问，忙得不可开交，由于无法满足如此大量的需求，公司不得不实行定量供应。

彭博报道指出，目前食品通胀仍处于相对温和的水平，但预计到年底将开始抬头。此前，受美伊战争引发的化肥和燃料成本飙升影响，粮食供应本已脆弱，如今再加上威力强大的厄尔尼诺现象，粮供面临多重冲击。

2010年，俄罗斯因干旱和森林大火导致小麦产量锐减而禁止小麦出口，从而导致粮价飙升，成了引发“阿拉伯之春”的因素之一。这一次，非洲与中东对黑海粮食的依赖更深。

土耳其总统埃尔多安本月与俄罗斯总统普京会面时表示，黑海粮食运输问题急需解决，因为造成的损害正日益加剧。土耳其正与俄乌沟通，希望重启2022年由联合国和土耳其斡旋的黑海粮食倡议，让乌克兰通过黑海安全出口粮食。