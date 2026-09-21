德国总理默茨星期一（9月21日）说，他将为国家的“民主未来”维持执政联盟。此前，他领导的基民盟在多场地方选举中连续遭遇重挫，引发外界对他还能执政多久的猜测。

路透社报道，极右翼德国选择党近期接连取得突破。在梅克伦堡—前波美拉尼亚州选举中，基民盟仅获4.9%选票，低于进入州议会所需门槛，也是1945年成立以来最差成绩。

此前，基民盟在柏林州选举中也被左翼党超越，德国选择党支持率则大幅上升；9月6日，德国选择党在萨克森—安哈尔特州取得迄今最大选举胜利。

德国选择党梅克伦堡—前波美拉尼亚州领袖霍尔姆星期一称，默茨“肯定撑不到年底”。

不过，默茨表明无意辞职，并说政府决心承担国家面临的历史责任，“这关系到我国的民主未来”。

默茨否认败选主要源于自己支持率低迷，称原因远超个人因素，德国以及许多国家的政党体系都在经历变革。

为应对党内可能罢免他的猜测，默茨星期天在出口民调公布后不久罕见发表电视讲话，承认基民盟遭遇“灾难”，但誓言继续推动改革。他还取消赴纽约参加联合国大会的行程，留在国内处理选举余波。

执政联盟内部的压力也随之加大。作为伙伴的社民党虽然表明不会退出政府，但暗示希望重新开启社会和经济改革谈判。这些改革方案此前经过数月激烈磋商才与基民盟达成协议。

财政部长、社民党共同主席克林拜尔说，社民党支持这个联盟，但现状不能再持续下去，政府内部必须就改革方向展开公开而坦诚的讨论。

默茨去年5月上任时曾承诺振兴经济、加强军力以威慑俄罗斯，并减少非法移民。但目前他的个人支持率仅略高于10%，改革推进缓慢，德国经济仍未明显复苏。