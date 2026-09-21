威尼斯正考虑扩大游客入城费的适用范围，包括延长全年收费时段，并把每日收费提高至最高30欧元（约44新元）。

路透社报道，负责预算和税务的市议员祖因说，目前5至10欧元的收费过低，难以起到遏制过度旅游的作用。不过，2027年的新收费标准仍须与中央政府讨论并达成一致。

祖因接受地方日报《Il Gazzettino》访问时说：“目前5至10欧元的收费几乎人人都负担得起，风险是这项措施可能已失去应有的作用。”

他说，当局“甚至讨论过提高到50欧元”，但最终可能把最高收费定在30欧元。

这项游客入城费于2024年推出，为全球首创，只适用于不过夜的一日游游客。提前预订者可支付较低费率，14岁以下儿童等部分群体可获豁免。

2026年，在4月3日至7月26日期间来威尼斯旅行的游客需缴费，收费时段为上午8时30分至下午4时。威尼斯当局售出近68万张入城票，收入超过520万欧元。

威尼斯长期面临过度旅游和人口流失问题。地方官员说，这项措施旨在鼓励游客避开一年中最拥挤的时段，例如五一劳动节假期。