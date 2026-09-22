在中国国家主席习近平即将访问美国之际，特朗普政府重申对日本和韩国这两个关键亚洲盟友的防务承诺。

分析人士指出，美国在亚洲的盟友感到焦虑，担心特朗普在白宫接待习近平时，可能在台湾和贸易等问题上向中方让步，以换取与北京达成经济成果。

官方消息称，日本首相高市早苗与韩国总统李在明均有意借赴纽约出席联合国大会之机，与特朗普举行会谈。这三位领导人星期二（9月22日）都会在联大发表讲话。

路透社报道，美国国务卿鲁比奥星期一与韩国外长赵显及日本外相茂木敏充在纽约会晤。三方在联合声明中誓言，坚定“反对经济胁迫与非市场政策及行为”，并反对“扰乱供应链的任意出口限制”。此举显然意指中国

此外，三方也欢迎启动美日韩经济安全三方磋商机制，以进一步推动三方在强化供应链和关键技术领域的合作。

声明指出，美方“重申了对日本和韩国防务坚如磐石的承诺，这一承诺以美国无可匹敌的军事实力（包括核能力）为后盾，并再次确认了对日韩的延伸威慑承诺”。

声明也说，三国外长强调了他们致力于强有力安全合作的承诺，以及维护台海和平与稳定的重要性。声明还“对台湾有意义地参与相关国际组织表示支持”。

针对朝鲜问题，三方“重申致力于朝鲜实现完全无核化的坚定决心”，并呼吁朝方恢复对话。

分析人士说，除了关切台海局势，日韩也将密切审视习特会可能发布的贸易声明，评估声明对自身竞争力的潜在影响。即使美国只是小幅降低对华贸易壁垒，也可能削弱日韩的竞争优势。

中国外交部21日证实，习近平应特朗普邀请，将于9月23日至25日对美国进行国事访问。