路透社与益普索的最新民调显示，美国总统特朗普的支持率跌至32%，创下他从政以来的新低。

由于伊朗战争不得人心，加上生活成本高企，共和党人也对特朗普应对相关问题的表现感到不满。

这项为期四天的民调于星期天（9月20日）结束。调查期间，特朗普禁止三家主要新闻机构进入白宫采访，并警告说，如果“肯尼迪表演艺术中心”不加上他的名字，可能会被拆除。

现在距离美国中期选举投票日只有五个多星期，民调发现，特朗普所属的共和党正逐渐流失选民的支持。

特朗普的总体支持率较上周路透社/益普索民调的35%来得低，共和党阵营对他的支持率也从一周前的82%降至73%。

特朗普去年1月重返白宫，竞选时承诺抑制通胀并结束海外战争。他宣誓就职后数小时内进行的路透社/益普索民调显示，他当时的支持率为47%。

然而，最新民调显示，仅有17%的受访者认可特朗普处理生活成本问题的方式。美国民众普遍认为，生活成本将是决定他们今年11月投票取向的首要因素。

自特朗普2月对伊朗发动战争，导致汽油和柴油价格大幅飙升以来，共和党人对通胀问题的不满日益加深。

如今，对特朗普在应对生活成本问题上的表现持否定态度的共和党人，首次超过肯定态度的比例。51%表示不认可，44%表示认可。

特朗普目前的支持率甚至低于前任拜登任内的最低纪录。拜登执政期间同样面对通胀高企的困境，但他在2024年10月下旬录得的最低支持率仍有35%。

最新民调显示，仅有34%的受访者支持美国袭击伊朗。这场冲突已切断全球从中东获取大部分石油和天然气的渠道。随着企业将燃料成本转嫁给消费者，美国及全球其他地区的通胀压力也可能进一步加大。

民调显示，82%的受访者预计伊朗战争将“长期化”，其中包括90%的民主党人和75%的共和党人。

民调还显示，在中期选举投票意向上，已登记选民对民主党与共和党的支持率为43%对35%。这8个百分点的差距，创下了今年以来民主党在路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民调中的最大领先优势。

对共和党而言，失去参众两院任何一院的控制权，都意味着特朗普在任期最后两年的施政议程将面临更多阻力。

在移民问题上，特朗普在共和党内依然广受支持，支持率高达79%。但在全美范围内，仅有36%的民众支持他的移民政策，55%表示反对。

国会中一些共和党人已发出警告，特朗普的强硬遣返非法移民行动，可能会流失部分选民的支持，尤其是家里有新移民的拉美裔家庭。

此外，在打击犯罪方面，仅有约35%的受访者赞同特朗普的做法，50%表示反对。

此次路透社/益普索民调通过网络进行，共收集了全美1277名成年人的意见，抽样误差为正负3个百分点。

美国中期选举定于11月3日举行。