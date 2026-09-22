为了声援遭美国总统特朗普禁止进入白宫采访的三家媒体，美国五大电视网于星期一（9月21日）发起罕见的集体抗议，宣布暂停“白宫电视联合报道组”对总统日常公开活动的现场拍摄。

特朗普18日在社交媒体平台发文说，将禁止美国有线电视新闻网（CNN）、MS NOW和政客新闻网（Politico）进入白宫，并指责三家媒体“报道假新闻”。

白宫19日正式禁止这三家新闻机构的记者进入白宫。

CNN、MS NOW和Politico星期一起诉特朗普及其他政府人员，指控有关行动违反美国宪法第一修正案赋予的言论自由和新闻自由权利。

三家新闻机构已向华盛顿特区联邦法院申请临时限制令，要求阻止特朗普的决定。法院定于23日举行听证会。

诉状写道：“这项禁令是对宪法第一修正案最直接的践踏，也是对我们最根本宪法原则最公然的违背。”

“如果不加挑战，这将威胁新闻自由以及公众享有不受政府干预的独立新闻报道的权利。政府无权决定媒体报道或发布什么内容。”

CNN与美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）、福克斯新闻（Fox News）及全国广播公司（NBC），共同组成白宫电视联合报道组（White House TV Pool）。这五家媒体共同分摊报道总统的费用，轮流负责现场拍摄，并将视频素材共享给全美各地的媒体。

CNN原定于21日负责报道特朗普前往纽约出席联合国大会的行程，但受封杀令影响，未能提供媒体公共信号（pool feed）。

作为回应，其他四家电视网宣布暂停对特朗普活动进行联合报道。这实际上切断了关于白宫活动传播最广的视频源。而此时，特朗普正准备在联大会晤多位世界首脑，并于本周晚些时候在华盛顿接待中国国家主席习近平。

福克斯新闻华盛顿分社社长兼现任白宫电视联合报道组主席鲍顿（Bryan Boughton），在电子邮件中写道：“特此通知，自今天（周一）起，电视联合报道组将不再对指定为总统联合报道范围的活动进行现场拍摄，也不会安排任何替代报道组。”

除此之外，星期一的白宫新闻简报室运作如常。记者照常安排当天的报道日程，包括下午在南草坪举行的剪彩仪式，庆祝特朗普新建的“海军陆战队一号”直升机停机坪启用。

白宫自行对剪彩仪式进行网络直播，并称这是电视联合报道组公共信号的替代方案。不过，直播现场音频质量欠佳，几乎听不到声音。