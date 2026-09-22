由于市场对中东地缘政治冲突的担忧减弱，国际油价新一周交易开始后走弱，星期一（9月21日）盘中跌幅扩大，收盘时国际原油期货价格显著下跌。

新华社报道，截至21日收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌4.52美元，收于每桶95.78美元（约122.22新元），跌幅4.51%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.53美元，收于每桶100.34美元，跌幅3.4%。

美国福克斯新闻频道20日报道，美国总统特朗普当天接受电话采访时说，美国与也门胡塞武装一直保持沟通，胡塞武装同意不与美国交战。特朗普还暗示，他对在纽约举行的联合国大会期间会见伊朗总统佩泽希齐扬持开放态度。

道明证券高级大宗商品策略师麦凯说，通过霍尔木兹海峡的原油出口量正在增加，整个中东地区的原油运输量已恢复至伊朗战事爆发前约80%的水平。

他说，如果没有重大局势升级，伊朗在这条海峡的“关键筹码可能已经丧失”。不过，中东安全形势仍充满变数，随时可能升级，石油市场也受到多个近期因素影响。

受沙特阿拉伯横贯东西的输油管道有望在数日内部分恢复运行等消息影响，国际原油期货价格最近四个交易日连续下跌。沙特能源部此前说，东西输油管道在利雅得和麦地那地区遭到多次袭击，管道随后被预防性关闭。