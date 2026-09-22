朝鲜导弹总局日前成功进行“新的重要战斗武器体系试验”，朝鲜领导人金正恩在现场观摩武器试验。

朝中社星期二（9月22日）报道，朝鲜导弹总局20日进行新的重要战斗武器体系试验，旨在贯彻落实国家防卫路线的正常活动。

报道称，此次试验在升级武器体系技术方面具有重要意义，未给周边国家安全造成任何负面影响。

在现场观摩新型武器试验的金正恩说：“我们不作解释，敌人会更清楚这种军事技术升级意味着什么，这样的现实将使他们面临严峻考验。”（法新社）

现场观摩的金正恩说，试验展现尖端军工技术力量，印证武力现代化建设迈上新台阶。他说：“我们不作解释，敌人会更清楚这种军事技术升级意味着什么，这样的现实将使他们面临严峻考验。”

金正恩的女儿金珠爱也在现场观摩武器试射。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》当天刊发多张新闻图片，其中金正恩和金珠爱注视的显示器画面显示“火星炮-11戊-1型”。

韩国国防政策研究机构“韩国国防安保论坛”（KODEF）秘书长申锺宇认为，朝方试射的，可能是短程高超音速导弹。

据韩国联合参谋本部消息，朝方20日下午从元山一带向东部海域接连发射两枚短程弹道导弹，发射间隔约3小时，两枚导弹的飞行距离分别为450公里和600公里以上。这是朝鲜今年第14次发射弹道导弹。