正在美国纽约出席联合国大会的韩国总统李在明提出，以放宽对朝制裁换取朝鲜冻结核武器及洲际弹道导弹（ICBM）技术发展。他直言，在当前形势下，如果一味坚持完全无核化，恐将“一事无成”。

不过，就在李在明积极释放对朝对话信号之际，朝鲜宣布成功试射改良型高超音速武器，凸显朝鲜半岛对话努力与军事紧张并存的局面。

李在明于美东时间星期一（9月21日）接受《纽约时报》采访时说，现行对朝制裁“效果并不明显”，而以制裁松绑换取朝鲜停止发展更多核武器和洲际弹道导弹技术，“具有相当大的价值”。即使这一方案令人难以接受，目前也缺乏现实可行的替代方案。

李在明指出，根据韩方估计，朝鲜目前可能已具备每年额外生产10至20枚核武器的能力。一旦平壤认为已经拥有足够核武器和导弹确保自身生存，就可能产生向外出口牟利的诱因，“那将是极其危险的时刻”。

他因此主张采取“中止、削减、废弃”的阶段性方式解决朝核问题。李在明在同日公开的另一项专访中说，鉴于朝鲜核导能力已经高度发展，期待一步到位实现完全无核化并不现实，因为在此期间朝鲜核能力仍会继续增强，威胁也将随之扩大。

他以行驶中的汽车作比喻称，要改变汽车行驶方向，首先必须让它停下来，因此应先中止核计划，再逐步削减并最终废弃。这意味着韩国政府把“冻结”视为迈向无核化的第一步，而非要求朝鲜先行弃核。不过，以制裁松绑换取核冻结，也可能引发是否变相接受朝鲜现有核武库的争论。

美国总统特朗普近期多次表明有意与朝鲜领导人金正恩恢复对话，并缩减韩美联合军演规模。

李在明坦言，这一决定“有些出乎意料”，但认为特朗普此举意在向朝鲜传递美国“没有敌意”的明确信息，为重启对话创造条件。

他说，期待“特金会”重启能够带动韩朝对话恢复，并强调韩美都愿在没有先决条件的情况下与朝鲜展开对话。

对于金正恩女儿金珠爱的接班可能性，李在明则保持谨慎。他说，韩国政府正关注金珠爱“日益提升的地位”，并对各种可能性保持开放态度，但现阶段不宜轻易断言她是否已被指定为接班人。

朝鲜：新武器将给敌人带来“无法治愈的头痛”

朝鲜周二（22日）宣布，20日在金正恩和金珠爱观摩下成功进行“新型重要战斗武器系统”试验。朝媒公开照片中的监视器出现“火星炮-11Ma-1型飞行轨迹”字样，显示此次试射的是“火星-11Ma”系列高超音速导弹的改良型号。

金正恩称，此次试验展示了朝鲜“先进国防技术实力”，并宣称新武器将成为敌人“无法治愈的头痛”。该型武器据信是在KN-23系列短程弹道导弹基础上发展，可搭载高超音速滑翔飞行器（HGV），高速和机动变轨能力将增加韩美导弹防御系统探测和拦截难度。

李在明定于美东时间22日下午在联合国大会发表演讲，进一步阐述分阶段解决朝核问题的构想，并提出推动朝鲜半岛和平共处的政策蓝图。