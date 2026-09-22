（伦敦综合讯）第二次世界大战后形成的多边主义秩序如今摇摇欲坠，当今的世界比过去任何时候都更分裂，却也更需要彼此合作。在今年的联合国大会召开前夕，多个中等强国和国际组织领导人同声呼吁构建一个新的外交合作平台，希望在日益趋向交易主义的地缘政治现实中维护全球合作。

巴西总统卢拉、欧洲理事会主席科斯塔、肯尼亚总统鲁托和加拿大总理卡尼星期一（9月21日）在英国《金融时报》发表联名文章，以“多边主义不是理想主义，而是必需”（Multilateralism is not idealism, it is a necessity）为题，呼吁各国通过新的合作平台，支持和加强现有的多边主义体系。

他们将新平台倡议命名为“多边主义伙伴”（Partners for Multilateralism，简称P4M），并强调这不是要组建又一个排他的组织，也不是又一个国际官僚组织，而是要为不同地区和政治传统、愿意跨越分歧而开展合作的国家，建立一个灵活、开放的框架。

“P4M旨在更新和巩固多边体系，而非取而代之；致力于搭建桥梁，将在诸多议题上可能有分歧、但均信守《联合国宪章》基本原则的国家凝聚在一起。”

长期以来，由于联合国安全理事会五个常任理事国拥有否决权，联合国的结构性改革停滞不前，也使它屡屡无法有效应对全球新近爆发的冲突。此外，俄乌战争爆发后，像二十国集团（G20）这样旨在凝聚共识的多边平台也已陷入严重分裂。

文章指出，2025年爆发了二战以来最频繁的武装冲突、全球军费开支也再创新高，加上国际法体系承压、强权政治卷土重来等问题，让很多人得出了“多边主义体系已失败”的结论。“某种程度上，这种批评可以理解，因为一个不能反映当今现实的多边体系，注定无法存续。”

但它强调，世界对多边合作的需求依然迫切，支撑多边合作的内在逻辑也空前清晰。面对气候变化、人工智能可能失控、大流行病、金融危机以及地区冲突干扰民生与供应链，“任何国家，无论多么强大，都无法独自应对这些挑战。”

文章总结道：“问题不在于多边主义能否存续，而在于它必须如何改变才能切合这个时代的现实。……真正的抉择，不在于死守还是抛弃二战后建立的国际秩序，而在于是要在变革的世界中重振多边合作，还是任由两极分化和强权政治来定义下一个时代。”