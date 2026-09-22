以色列国防部长卡茨星期二（9月22日）说，如果将来再有以色列人被绑架，他将驱逐加沙城的所有居民，让加沙地带100万人流离失所。

法新社报道，卡茨在1973年赎罪日战争纪念活动上发表讲话时，还威胁要破坏基础设施，这与强迫平民流离失所一样，犯下了《日内瓦公约》的战争罪。

卡茨说：“我特此警告恐怖组织及其支持者，从伊朗到埃尔多安，如果有一名以色列士兵或平民被绑架，整个加沙城、它的房屋和恐怖塔楼，以及数百万居民都将向南撤离。”

“这是加沙和黎巴嫩的圣战恐怖组织所理解的语言，也是我们所说的语言——疏散人口、破坏基础设施和占领领土。”

据加沙市政府称，加沙城约有110万人口。整个加沙地带约有200万人口，经过近三年的战争，他们只能挤在以色列未控制的30%的领土上。

卡茨最近说，以色列同意在美国斡旋下于2025年10月达成停火协议，只是为了让剩余的人质获释，他预计以色列将在加沙地带恢复全面战争。

卡茨在最新讲话中还威胁要与伊朗重新开战。

“工作尚未完成，如果需要的话，我们将进行第三次打击，直到恐怖政权被推翻和消灭。”