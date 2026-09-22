日本首相高市早苗于美东时间星期一（9月21日）晚间抵达纽约出席联合国大会，并计划次日与美国总统特朗普会晤。日本媒体分析指出，高市此行意在抢在中国国家主席习近平之前与特朗普会面，以彰显日美同盟的坚实韧性。鉴于中国日益强势，此次日美首脑会谈将聚焦于深化安全及经济安全等领域的双边合作。

分析指出，高市把日美峰会安排在习近平访美前夕，反映了日本的焦虑，旨在习特会之前抢先阐明日本的立场。

高市去年上台后，随即在国会发表“台湾有事即日本有事”的言论，触及北京方面的政治红线。自此，日中关系恶化，直至现在也无好转迹象。

《产经新闻》说，高市政府内部将习近平此次访美视为2026年最重要和关切的“外交”项目，希望通过美国向中国传达日本所关切的课题。报道还透露，日方担心特朗普会为了在11月中期选举前取得经济成果，向习近平做出让步，甚至默认北京在台湾等问题上的主张。

这也是高市第二次尝试抢在习特会之前与特朗普进行接触。今年3月，在高市访美之际，特朗普原计划于3月底访华。尽管那次访华行程最终推迟至5月，但日方对美方在会后成果文件中明确写入“台海和平稳定”的重要性感到满意。

产经指出，中国正在对包括稀土元素在内的关键矿产实施出口限制，而中国在这些矿产的开采和提炼方面占据主导地位，此举被视为意在威慑日本和其他国家。此外，中国还在东海和南中国海加大军事压力。为此，高市计划向特朗普说明日本的担忧，并重申“美日联合威慑中国”的重要性。

另据《读卖新闻》报道，中国正与美国争夺人工智能（AI）领域的战略主导权，因此AI等前沿技术合作也将是日美此次协商的关键议题。

高市将于美东时间周二（22日）在联合国大会一般性辩论中发表讲话。据悉，在今年7月公布的临时发言日程中，高市原定于大会第三天（24日）发言。然而，为了抢在中美首脑会晤前向国际社会阐明日本立场，日方特意将演讲日程提前了一天。

在启程离开日本前，高市向媒体透露了演讲的核心要点。她强调，日本决心在“自由开放的印太地区”框架下发挥领导作用，致力于强化包括能源在内的全球供应链韧性，并积极应对AI等技术创新带来的多重挑战。