（萨那/利雅得综合电）消息人士透露，在传出美国总统特朗普临时取消打击也门胡塞武装的计划后，胡塞武装正试图夺取战略制高点卡赫布卜山脉，以切断也门政府控制区与红海沿岸地区的联系。有分析认为，胡塞武装的行动似乎已进入新的阶段，最终目标是控制也门整个国家。

路透社星期一（9月21日）引述也门军方消息人士报道，胡塞武装正加紧进攻横跨塔伊兹省（Taiz）和拉赫季省（Lahij）的卡赫布卜山脉（Kahboub Mountains）。这个战略高地把红海沿岸地区与也门政府控制的南部地区隔开。

据报道，战斗主要集中在塔伊兹省偏远山区瓦齐耶外围，以及位于曼德海峡与政府军大本营亚丁之间的印度洋沿岸地区拉斯阿拉。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，富含石油资源的马里卜省（Marib）也爆发激烈战斗。

政治分析员卡迪告诉路透社，也门政府军失去曼德海峡地区后似乎继续处于守势，而胡塞武装虽遭到密集空袭，却试图保持推进势头。

他认为：“卡赫布卜山脉可能成为关键，决定胡塞武装能否成功巩固近期夺取的领土，或是政府军能否守住发动反攻所需的阵地。”

也门问题分析员巴沙告诉CNN，塔伊兹和马里卜这两座城市是关键据点。“两城一旦落入胡塞武装手中，一切就完了；但守军正在顽强抵抗。”

胡塞武装近期迅速攻占也门大片领土和红海沿岸战略据点，周六（19日）更向沙特阿拉伯首都利雅得发射导弹。

沙特是也门政府的主要支持者。胡塞武装与沙特之间的冲突升级，让特朗普陷入两难境地。他既面临援助盟友沙特的压力，又不希望扩大本就不受欢迎的美伊战争。

《纽约时报》星期天（20日）报道，在沙特再次发出请求后，美国原本准备当天空袭胡塞武装，但特朗普在最后一刻叫停。

G7外长谴责胡塞武装 促立即停止军事行动

美国中东研究所的贾拉勒在一篇分析文章中指出，伊朗把胡塞武装视为提升谈判筹码的最后一张代理组织王牌，胡塞武装则寻求巩固战果并扩大控制区，同时加强对沙特的袭击，以期改写游戏规则。他认为，胡塞武装的最终目标或是控制整个也门。

七国集团（G7）外长周二发表联合声明，谴责胡塞武装针对也门境内与沙特的持续袭击不可接受。声明敦促胡塞武装立即停止所有军事行动，重返政治进程。七国也呼吁伊朗停止为胡塞武装提供武器和支持。

英国首相伯纳姆周一说，英国将向沙特提供空中加油的防御性支持，以协助稳定中东地区局势。

另据法国外交消息人士透露，巴黎准备协助沙特保护红海沿岸城市延布（Yanbu）的能源基础设施，以及东西输油管道走廊的安全，但不会参与沙特同胡塞武装的冲突。