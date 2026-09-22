英国消费者星期二（9月22日）纷纷抢购已故戴安娜王妃胞弟的回忆录。

路透社报道，这本名为《天鹅之歌：我的姐姐戴安娜》（Swan Song: Diana, My Sister）的书于星期二在英国发行。此书由戴安娜的弟弟查尔斯·斯宾塞（Charles Spencer）撰写，他在书中提出的指控引发广泛关注。

斯宾塞说，他撰写这本书是为了澄清事实，也是出于自己作为“历史见证人”的责任。

书中提到，在戴安娜的死讯确认后不久，斯宾塞曾与查尔斯通电话。根据预先发布的摘录，他写道：“与其他致电者不同——他们当时都惊愕不已，几乎无法组织言辞来表达哀悼或提供帮助——查尔斯听起来却欣喜若狂；我当时心想，他就像个中了彩票的人。”

“如今回首往事，我推测他的第一反应，恐怕更多是想到这或许能让他重获自由，去迎娶自己心爱的女人，而不是为失去那个他不爱的人而感到惋惜。”

白金汉宫随即予以回击，称国王“深知痛失手足之情可能会蒙蔽理智、判断力和记忆”。

1981年，戴安娜在年仅20岁时嫁给了王位继承人查尔斯王子。两人育有威廉和哈里两个儿子，但这段婚姻很快便出现裂痕，最终他们于1996年离婚。

斯宾塞将自己的这本书描述为一幅关于他姐姐的亲密、充满爱意且坦诚的肖像；他说，姐姐当年一夜之间便成为了全球瞩目的偶像。