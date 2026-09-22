联合国秘书长古特雷斯星期二（9月22日）在任内最后一次联合国大会演讲中，呼吁各国加强人工智能监管、结束战争、应对气候变化，并改革联合国机构。

路透社报道，古特雷斯第二个五年任期将于12月31日结束。他再次呼吁建立全球机制监管人工智能风险，并敦促各国为人工智能发展设定必要的保障机制。

他说：“引领这场技术革命的国家必须共享新兴安全风险的信息，在测试与评估方面开展合作，并建立共同的安全保障措施。”他还呼吁建立由可信、独立监督机制支持的多边人工智能风险管理框架。

在中东问题上，古特雷斯呼吁“缓和局势和展开对话”。他说：“战斗必须停止，人道主义援助必须畅通无阻，航行权利和自由必须按照国际法得到全面恢复。”

他也再次支持以色列和巴勒斯坦的“两国方案”，并在气候问题上强调“污染者必须付出代价”。

谈到联合国体系，古特雷斯说，现有集体行动机制正承受越来越大的压力，全球机构仍反映着一个“基本已经过去的时代”的权力格局和利益分配，必须进行改革。

他在演讲最后说，即使在明年1月1日卸任后，他仍坚信和平可以实现，并捍卫《联合国宪章》的价值。