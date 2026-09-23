（巴黎路透电）随着人工智能（AI）助手在生活的方方面面越来越普及，多家国际银行发出警告，提醒使用AI助手进行网络购物，可能会使用户的个人信息和支付信息安全面临更大的风险。

包括苏格兰国民西敏斯银行（NatWest）、美国银行（Bank of America）、荷兰国际集团（ING）、奥克兰储蓄银行（ASB bank）和澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）在内的多家银行和金融业者，星期二（9月22日）发布联合报告，警告这个风险。

OpenAI、Anthropic、谷歌和Meta等科技公司，正在大力推广将AI聊天机器人作为购物工具，让它们代表用户挑选商品并完成下单。与此同时，各大零售业者也正试图左右AI的推荐结果。

联合报告警告，目前这项技术的发展速度，已经超越了行业标准和消费者保护措施的完善速度。这意味着，AI不一定能够充分维护消费者的利益，例如买错东西、花冤枉钱，甚至让消费者的钱财落入诈骗分子的手中。

潜在的风险包括AI可能会把消费者的支付信息输入到第三方网站中，或引导消费者使用安全保障较弱的支付方式。

这些银行正计划与政策制定者讨论一系列保障措施，包括标注有AI参与的交易、提高AI推荐的透明度，以及建立保护客户数据的安全屏障等。

另据科技媒体GeekWire报道，电商巨头亚马逊已禁止顾客使用Meta的AI购物助理Muse进行网购，理由是Muse没有披露自己是AI代理，并且存在保存客户资料和交易信息的行为，进而带来隐私和安全风险。