（纽约综合电）美国总统特朗普在联合国大会上坚称，他向伊朗发动战争是为国际社会解决长远威胁，铲除伊朗核能力，不过他相信，美伊会在美国中期选举后达成协议停止战争，因为“他们没理由不这么做”。

联合国大会第81届会议星期二（9月23日）展开一般性辩论，特朗普是继巴西总统卢拉后第二位发言的国家领导人。这也是美伊战争爆发后，他首次在联大对全球领袖发表演讲。伊朗总统佩泽希齐扬和以色列总理内坦亚胡将分别在星期三和星期四发言。

特朗普说，自己从前任政府接过“黑暗时代”的美国，将它蜕变为“黄金时代”后，就马上着手处理伊朗这个困扰国际社会已久的问题。

他说：“当他人高谈阔论，我已付诸行动。当他人空谈和平，我已缔造和平。当他人无视威胁，我已直面威胁。当他人奢谈勇气，美国已展现勇气。当他人承诺展现力量，我已经行使力量，让美国成为全世界最强大的国家。”

特朗普全长37分钟的演讲，对各国领导人的口吻比去年温和得多，但仍批评欧洲领导人对伊朗核威胁坐视不理。他说，希望欧洲能意识到，“如果伊朗成功研发核武器，这个邪恶的政权将能永远散播恐怖和死亡，因为任何人试图阻止都会面对核毁灭”。

特朗普再次放话说，他正在考虑将伊朗“毁灭”，但紧接着释放和解信号。“我是不是要将他们打入地狱，失去生存的机会，让下一世代失去希望？但我相信，我们也许会在（中期）选举后达成协议，因为他们没理由不这么做。”

他还说，伊朗正在观望美国中期选举的结果，但却“没发现我其实没参选，我已经选过，还大胜了”。

特朗普利用联合国演讲为中期选举造势

虽然特朗普口口声声不在乎，但中期选举显然牵动着他的思绪。他利用这场联大演讲大谈自己的国内成就，宣称：“我们的经济让全世界嫉妒，我们的科技全球第一，几乎在所有领域都保持领先。”他接着老调重弹：“两年前这个国家一潭死水，如今我们是全世界最炙手可热的国家。”

特朗普在去年的联大演讲中吹嘘自己解决了七场战争，今年，他宣称自己解决了八场（第八场是加沙战争），称巴基斯坦、阿塞拜疆和柬埔寨等国领导人都对他的成就赞不绝口。

针对人工智能（AI）发展过快所造成的威胁，特朗普说，发出这些警告的人跟那些渲染他与俄罗斯私通的“通俄门”阴谋论者是“同一批人”，坚持AI须加速发展：“我们将鼓励它，而不是限制它。”

特朗普确定美军将在格陵兰岛增设两个基地

美国同天与丹麦和格陵兰在联合国大会场边签署涉及格陵兰岛安全的协议。新协议允许美国在格陵兰岛上建立两个新基地，一个在南部纳萨尔苏瓦克，另一个在东岸的梅斯特斯维格。美国可在岛上部署“金穹”导弹防御系统。

这份没有终止日期的协议也规定，非北约成员国永不可在格陵兰岛设立有人或无人操控的军事设施。协议各方也将在岛上合作防范敌国的间谍活动。

格陵兰总理尼尔森在协议签署仪式上说，格陵兰人认同特朗普所谈及的长期安全威胁，北约对北极地区的安全扮演关键角色，在那里保持强大的实力至关重要。

美国总统特朗普（左）、丹麦首相弗雷德里克森（中）和格陵兰岛自治政府总理尼尔森，周二在联合国大会场边签署格陵兰岛安全三方协议。（路透社）

北约秘书长吕特则说，协议提升北极地区的共同安全，支持各方构建一个更安全和稳定的未来。

新协议与特朗普试图通过收购将格陵兰岛吞并的最初计划虽相去甚远，但仍是美国自冷战结束后首次在岛上显著扩充军事基础设施。冷战时期，美军一度在岛上维持17处设施，派驻一万多人。