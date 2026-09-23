在中国国家主席习近平访美的前一天，美国总统特朗普与日本首相高市早苗在纽约联合国总部举行闭门会谈。日本政府发言人说，两位领导人同意就涉华议题保持密切协调。

彭博社报道，日本副内阁秘书长尾崎正直星期二（9月22日）说，在约半小时的会谈中，特朗普与高市早苗讨论对华经济及安全关系。他暗示，双方在合力削弱北京对日美两国的制衡筹码上立场一致。

尾崎正直说：“在这个至关重要的时刻，我们展示了日美同盟坚不可摧的韧性。”

高市早苗将她原定的联合国大会发言日程提前两天，赶在24日特朗普与习近平举行首脑会晤前，与特朗普面谈。

在闭门会谈前，美日领导人在镜头前互相称赞。特朗普称高市早苗为“我的朋友”，并表示她“将成为日本最出色的首相之一”。

高市早苗用日语感谢特朗普对美日同盟的承诺。她说：“近年来，包括亚洲安全环境在内的安全形势日益严峻，我希望借此机会向世界展示我们的同盟关系有多么牢固。”

高市早苗去年11月在国会答辩的“台湾有事”论，导致中日关系陷入低谷。中国于去年年底限制向日本供应稀土矿产，并将多家日本企业列入黑名单。