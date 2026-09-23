法国总统马克龙在联合国发表卸任前的最后一次演讲时，严厉驳斥美国总统特朗普关于加沙地带已实现和平的言论。

路透社报道，马克龙星期二（9月22日）在纽约联合国大会说，世界正在目睹一幕令所有人蒙羞的景象。

马克龙说：“一年前，就在这个大厅里，大约只有十几个国家承认了巴勒斯坦。我听到一些人冷嘲热讽地说，‘承认不过是一纸空文，面对现实吧’。”他一边说着，一边用拳头重重地捶了捶讲台。

“但是，面对加沙地带局势，如果我们继续无所作为，我们还有何公信力可言？有些人吹嘘所谓的和平，但这种‘和平’连一条人道主义通道都没有打通。难道我们要袖手旁观，任由这令所有人蒙羞的惨状持续上演？”

面对马克龙在联大对特朗普加沙和平“功绩”的拆台，美国国务院迅速在X平台贴文回击。贴文引用特朗普的话，极力夸赞联合国安理会一致通过“20点加沙和平计划”以及“和平委员会”的成立，并形容这一成果“棒极了”。

针对马克龙的批评，白宫发言人凯利说：“特朗普总统结束了以色列与哈马斯之间的战争，解救所有在世人质，将遇难者遗体交回给他们的亲人，目前正在主导落实’20点加沙和平计划’’。当别人还在空谈时，我们的总统选择迎难而上。没有人为中东的和平与稳定做得更多。”