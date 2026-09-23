自星期三（9月23日）起，任何向伊朗航空公司提供加油及其他服务的外国企业，将面临美国次级制裁风险。美国指控伊朗商业航班在运送武器和战斗人员方面发挥了作用。

《华尔街日报》报道，格鲁吉亚、阿塞拜疆、伊拉克、土耳其、阿曼等多国已经叫停伊朗航班，导致伊朗多条国际航线停飞。在美方海上封锁和陆路受阻的双重夹击下，伊朗的外部处境正面临进一步极限挤压。

曾在2000年代担任美国财政部情报与分析副助理部长的莱维特（Matthew Levitt）说：“如果全球服务商无法继续为伊朗航班提供维持飞行所需的必要服务，伊朗的航空公司最终将沦为只能在本土运营的国内航空公司。”

他说：“在某种程度上，这意味着美方开始动真格，严厉执行对伊朗航空公司存在已久的制裁措施。”

针对伊朗航空公司的限制措施，是美国财政部对伊航空业一系列制裁的一部分。这些制裁措施还包括：将伊朗最大私营航空公司——马汉航空公司（Mahan Air）的代理商列入黑名单，以及将另外27家规模较小的伊朗航空公司列为制裁对象。

马汉航空长期被指控并认定为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）及其下属“圣城旅”（IRGC-QF）在全球范围内运送武器、现金、军事装备和人员的关键运输渠道。

美国财政部长贝森特21日接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说：“如果伊朗飞机降落，你不能给它们加油，不能提供降落服务，也不能向它们出售机票。否则，你将被踢出美元结算体系。”

航班停飞对饱受高通胀和本币暴跌之苦的9000万伊朗民众来说，无疑是雪上加霜。伊朗民航在运输药物和汽车零部件等关键物资以及便利人员出境方面，均扮演重要角色。

截至22日下午，一些伊朗航空公司飞往迪拜等其他国际目的地的部分航班似乎仍按计划运行。阿联酋外交部未回应置评请求。

长期以来对实施美国经济制裁持保留态度的土耳其，目前正着手对伊朗银行实施限制措施。

上周，安卡拉金融监管机构吊销伊朗国家银行（Bank Melli Iran）伊斯坦布尔分行的营业执照，并接管“黄金全球投资银行”（Golden Global Investment Bank）——这家总部位于伊斯坦布尔的银行因违反涉伊制裁，已于本月早些时候遭到制裁。

不过，中国和俄罗斯并未配合美国的行动。22日深夜，航班追踪网站 Flightradar24的数据显示，马汉航空的飞机正分别飞往莫斯科和中国南方工业重镇广州。