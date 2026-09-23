美国总统特朗普即将会见委内瑞拉临时总统罗德里格斯，这是美军抓获委内瑞拉原总统马杜罗九个多月以来，两国领导人的首次会晤。

综合外电报道，特朗普与罗德里格斯于纽约时间星期二（9月22日）晚上（新加坡时间23日早上）会晤。委内瑞拉访美代表团成员包括负责经济事务的副总统、石油部长以及国家石油公司高管。

美方人员则包括总统特朗普、国务卿鲁比奥、财政部长贝森特、白宫幕僚长威尔斯，以及副幕僚长米勒。

据悉，委方此行的重点工作是展示委内瑞拉是“值得投资”的对象。这也是罗德里格斯就任临时总统以来首次访美，预计她将于星期三下午在联合国大会上发表讲话。

消息人士早前透露，罗德里格星期一（21日）率代表团抵达纽约，与美国官员、多边贷款机构及企业就能源、矿业和债务问题会谈。

美军在今年1月初的突袭行动中控制委内瑞拉时任总统马杜罗夫妇，随后将二人移送美国拘留。

特朗普星期二在联合国大会上发表讲话时，称马杜罗为“不法独裁者”。他表明，自马杜罗被抓获以来，已有数百名政治犯获释；此次突袭行动说明美国会动用自己“无与伦比的军事力量”，来捍卫本国在西半球的利益。

不过，批评者认为，美方将委内瑞拉诺贝尔和平奖得主马查多领导的反对派边缘化，放弃对委国举行自由选举的要求，转而寻求与临时政府达成石油和投资协议。

当地时间星期二早些时候，50多名抗议者聚集在纽约联合国总部大楼外，抗议罗德里格斯到访。

抗议者挥舞着委内瑞拉国旗，举着写有“不投票，不给油”和“新面孔，旧政权”字样的标语牌。许多人表明，希望特朗普能推动委内瑞拉举行自由选举。