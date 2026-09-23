韩国总统李在明在联合国大会说，韩半岛和平体制的构建不仅是韩朝双方，也是美国与中国等有关方基于共识长期讨论的议题；核心任务是终结半岛持续已久的战争状态，建立和平体制。

韩联社报道，李在明星期二（9月22日）在纽约出席第81届联合国大会一般性辩论并发表讲话，作出上述表态。

他表明，美国总统特朗普作的决断为与朝鲜对话带来难得的转机；韩方则将力促朝美对话尽早重启，为各方就终结半岛战争、向和平体制转型展开对话创造条件。

他强调，相信这些对话不仅有助于推动当事方关系正常化，还会通过多边合作促进共同发展，以及东北亚稳定与合作。

借世界各国领导人齐聚联大之机，李在明同日与特朗普会晤约半小时。韩国总统室官员说，韩美元首同意密切合作，推动重启与朝鲜的对话；特朗普再次表达与朝鲜领导人金正恩接触的意愿。

特朗普曾在第一个总统任期内多次与金正恩会晤，但最终未能达成协议；他多次表示愿意再次与金正恩对话，但后者一直拒绝见面。

李在明也重申他的对朝政策三大原则，即“包容性和平共处”“无需交战的稳定和平共处”，以及“为世界和平作贡献的和平共处”。

他还介绍“三阶段无核化进程”，即“冻结—缩减—废弃”。他说，期待联合国和联合国安理会发挥负责任、建设性的作用，作为半岛和平的当事方及“领跑员”，韩方将竭尽全力推动与朝对话。