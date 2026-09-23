正值全球领导人就如何应对人工智能这一迅猛发展技术所带来的风险展开激烈辩论之际，美国总统特朗普宣布，美国政府将在官方文件中正式将“人工智能”更名为“超级智能”。

法新社报道，特朗普星期二（9月22日）在纽约联合国大会演讲时，重申他坚决反对监管人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）的立场。同时，他认为“人工智能”一词低估了这项技术的价值，并表示希望世界各国也能采用“超级智能”（Super Intelligence）这个新名称。

特朗普说，“超级智能”这个名称“听起来好得多”，而且“更加准确”。

为AI更名，是特朗普政府一系列“更名风潮”的最新举措。

去年，特朗普发布行政命令，将墨西哥湾更名为“美国湾”（Gulf of America）；今年8月，美国和加拿大发生贸易争端后，特朗普又将安大略湖更名为“美国湖”（Lake America）。

这位美国领导人还将AI安全倡导者的警告，与针对气候变化的警告进行类比。气候变化是人类活动所导致，而且科学界已对此达成压倒性共识。

特朗普说：“美国完全拒绝任何以全球主义框架来管控人工智能的企图。”他说：“每一项重大的新技术都会带来挑战，‘超级智能’也不例外。”

特朗普还说：“当年那些声称因为全球变暖，我们12年内都会死光’的人……现在又说人工智能会杀光我们所有人，说机器人会攻击人类，一切都将变成一场彻底的灾难。”

近几个月，OpenAI先进模型自主“越狱”、Anthropic前沿模型产生自主欺骗等多起突破安全红线等事件相继曝光，AI成了本届联大的焦点议题。AI失控的风险引发全球警惕，各界纷纷呼吁政府对AI行业施加更有效的监管。

在联大召开会议前夕，主要由欧洲国家组成的20多国领导人通过一项关于AI的重要声明，呼吁对先进AI采取具有约束力的安全措施。他们警告称，AI技术的发展速度可能会超越人类的掌控能力。

然而，作为AI发展领域的两大领先国家，美国和中国并未参与签署这项倡议。