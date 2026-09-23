伊朗外交部发言人说，星期二（9月22日）在美国纽约举行的第81届联合国大会一般性辩论期间，伊朗与美方通过调解方卡塔尔举行会谈，向美方传达关于重开霍尔木兹海峡的条件。

新华社报道，伊朗外交部发言人巴加埃星期三（9月23日）在纽约接受伊朗伊斯兰共和国通讯社采访时说，伊方提出重开霍尔木兹海峡的条件，包括美国应永久停止对伊朗及地区盟友的军事行动，解除对伊朗海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产并赔偿损失等。

另据伊朗媒体消息，此次会谈是“应美方要求”。伊方同意美国总统特使威特科夫的会晤请求，是出于传达伊朗关于重开霍尔木兹海峡条件的需要。

威特科夫22日晚在社交媒体发文说，通过调解方与伊朗代表团进行了“长时间会谈”，希望此轮讨论“富有建设性”并“带来积极进展”。

美国总统特朗普22日证实，美国和伊朗官员当天在纽约进行三小时会谈，并计划很快再谈一次。据悉，威特科夫和特朗普的女婿库什纳参加了此次会谈。

第81届联合国大会一般性辩论22日在纽约联合国总部开幕。特朗普在开幕当天讲话中称可迅速“摧毁”伊朗，但不排除双方在11月美国国会中期选举后达成结束冲突协议的可能性。