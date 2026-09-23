日本首相高市早苗首次在联合国大会发表演讲，呼吁与志同道合的国家加强合作，以应对先进人工智能（AI）带来的风险。

共同社报道，高市早苗在星期二（9月22日）发表演讲时指出，AI的发展“在为人类带来飞跃式的机遇时，也构成安全保障上的挑战”，并主张当务之急是采取措施，应对缺乏事实依据的信息和政治宣传扩散，并提议尽早在日本召开“AI峰会”。

针对伊朗封锁霍尔木兹海峡一事，她强调自由且安全的通航对整个国际经济的稳定至关重要。 鉴于中东局势持续紧张，她称日本正在制定一项全面合作计划，以增强海湾国家的经济与能源供应韧性，并表示愿推动亚太地区与海湾国家加强合作。

她围绕由日本主导、旨在支持亚洲各国石油储备等的金融支援框架“POWERR Asia”相关举措进行介绍。

高市也重申日本“一贯支持”国际刑事法院（ICC）的立场，但未提及美国政府将ICC院长赤根智子等人列入制裁名单一事。

至于中国方面，她指出，“对肆意的出口管制的担忧正在加剧”，因此提议强化包括关键矿产在内的供应链韧性。

另外，高市以联合国安理会常任理事国俄罗斯进攻乌克兰为例，指出安理会功能失灵，强调推进改革的必要。

为解决朝鲜绑架日本人问题，她称日本“已准备好开展对话并采取具体行动”，呼吁举行日朝首脑会谈。她也对俄罗斯与朝鲜加强军事合作可能导致核与导弹技术扩散表达关切。

此外，鉴于世界各地自然灾害频发，高市指出日本将力争成为“世界第一防灾大国”，并宣布将于明年10月在仙台市举办“亚太减灾部长级会议”（APMCDRR）。