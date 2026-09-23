（联合国综合电）美国总统特朗普提议禁止柴油出口，并称政府将很快对此作出决定。禁止柴油出口旨在回应美国选民对能源价格持续飙涨的担忧，但能源官员与业内人士却警告，这么做反而会推高价格，恐怕还会招致其他能源出口国反制。

特朗普星期二（9月22日）出席联合国大会期间透露，他已在政府内部提议禁止柴油出口。“我说过了，别把柴油往外运。我们生产很多柴油……我已向我的团队提出这一点，也一直在谈论这件事。”

美国财长贝森特同日证实，政府正在评估全面禁止或局部限制柴油出口的做法是否可行。

受美伊战争与俄乌战争影响，俄罗斯、沙特阿拉伯、阿联酋等产油大国出口锐减，导致美国和欧洲柴油价格飙升。根据美国汽车协会的数据，本周美国零售柴油均价升至每加仑6.50美元（约8.30新元）以上，为历来新高。

业内人士：禁止柴油出口或适得其反推高价格引发反制

在11月中期选举来临之际，高油价或危及特朗普所属的共和党选情，共和党恐难保住国会两院控制权。

已有好几名选情告急的共和党候选人，公开呼吁政府实施柴油出口禁令。知情者透露，美国农业部上周也敦促白宫采取行动应对柴油价格问题。

但美国能源部长赖特警告，禁止柴油出口将导致美国墨西哥湾沿岸柴油过剩，促使美国炼油商削减产量，进而导致汽油产量骤减。

美国内政部长伯格姆则指出，实施禁令不太可能降低油价，且恐引发其他能源出口国报复，而加利福尼亚等州都依赖这些国家来满足部分能源需求。

能源业人士也认为，出口禁令只能在短期内缓解价格压力，之后反而可能推高价格。

得克萨斯州石油和天然气协会会长斯台普斯说，此举“将重创国内就业，导致国内燃料短缺，并迫使我们的盟友转向中国和俄罗斯来满足需求，这就形同把能源主导权拱手让给这两国”。