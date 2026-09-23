消息称，朝鲜似乎测试一种能够规避导弹防御系统的高超音速武器，这种武器可能难以追踪和拦截。

法新社星期三（9月23日）引述分析人士报道说，这款武器似乎是朝鲜“火星炮-11Ma-1”高超音速短程弹道导弹的升级版。

朝鲜官方媒体发布的画面显示，领导人金正恩与女儿金主爱正在观看屏幕，屏幕显示的似乎是导弹的飞行轨迹，并标有“火星炮-11Ma-1飞行轨迹”的字样。

据朝中社报道，金正恩本星期曾警告说，这种武器取得的进展将让对手“头疼得无法治愈”，并遭受“非常残酷且无法避免的打击”。

首尔北韩大学前校长杨武辰（译音，Yang Moo-jin）说，这种高超音速导弹射程为450至600公里，“旨在在极短时间内打击朝鲜半岛各地的重要军事设施”。

来自朝鲜、现为研究人员的安灿日（译音，Ahn Chan-il）说：“朝鲜可能在夸大自身能力，但很明显它已经具备发射这一等级武器的能力。”

“我认为这些测试与其说是为了提升自身军事能力，不如说是在测试本国国防工业为满足俄罗斯战时需求而生产的武器。”

分析人士说，自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，朝鲜已成为克里姆林宫的重要盟友，向莫斯科派遣军队支援战争，以换取经济利益和军事技术。

首尔韩国军事事务研究院高级研究员洪成杓（译音，Hong Sung-pyo）说，如果用于攻击韩国，这种高超音速武器将构成严重威胁。

不过，他说，一次成功测试不足以证明这种武器的能力，但如果投入实战，将极难防御。“由于这种武器在飞行末段下降过程中能够进行机动，追踪和拦截难度比传统弹道导弹更高，尤其是在高超音速飞行状态下。”

韩国和日本说，朝鲜上周末从东部海岸向外海发射两枚短程弹道导弹，并谴责有关发射行动威胁地区和平与安全。

朝鲜没有说明所测试的武器型号，只说导弹总局“成功测试一种新型武器”，以展示“超现代防御技术”。