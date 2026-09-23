经济合作与发展组织（OECD）在最新经济展望报告中，将2026年全球经济增速预期上调到2.9%。

新华社报道，经合组织星期三（9月23日）发布最新一期经济展望报告，将2026年全球经济增速预期由6月份估算的2.8%上调至2.9%。

报告认为，虽然中东局势对全球经济造成冲击，今年上半年全球经济增长有所放缓，但许多国家经济仍展现出韧性。较为充足的石油库存、海湾地区以外新增能源供应以及部分国家采取的支持措施，在一定程度上缓解中东局势对全球经济的冲击。

与此同时，人工智能（AI）领域持续活跃，带动投资、生产和贸易增长。

不过，报告同时指出，全球经济前景仍在很大程度上取决于中东冲突的发展。随着波斯湾地区石油生产和出口持续受到影响，能源价格再次上涨。

另一方面，受极端天气影响供应等因素推动，部分农产品价格近几个月也明显上涨。关税和出口限制等贸易政策持续调整，更加剧政策不确定性和供应扰动。

报告预计，受大宗商品价格上涨影响，短期通胀压力会有所上升，但将在2027年逐步缓解。

二十国集团（G20）经济体整体通胀率预计从2026年的4.1%，降至2027年的3.6%；发达经济体核心通胀率同期预计从2.7%降至2.5%。

面对能源价格再次上涨和通胀高于目标水平，经合组织建议各国央行确保通胀预期保持稳定，并根据价格压力和经济增长前景变化适时调整货币政策。

报告也建议各国政府精准施策，缓解能源价格上涨带来的冲击，并保留减少能源使用和推动能源供应多元化的激励措施。

从中长期来看，经合组织呼吁推进结构性改革，进一步推动能源供应多元化、提高能源利用效率，增强经济体应对供给冲击的韧性。