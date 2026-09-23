尽管美国此前威胁要“关停”伊朗各航空公司的运营，但航班追踪网站显示，一架伊朗商业航班仍降落在中国广州机场。

法新社报道，航班追踪网站FlightRadar24显示，马汉航空（Mahan Air）的IRM093次航班于星期三（9月23日）下午4时39分在广州降落。

不过，航班并未出现在广州白云机场的官方网站上。

法新社记者走访马汉航空位于上海的办事处时，工作人员说他们没有收到任何航班取消的通知，未来一周的机票也照常销售。

另据彭博社报道，FlightRadar24显示仍有约六趟从伊朗起飞的航班飞往泰国曼谷和普吉岛、中国上海、阿富汗喀布尔等地。

另一方面，由于美国收紧针对伊朗航空业的制裁，德黑兰的一名旅行社代理人说，飞往巴格达、马斯喀特、卡塔尔、格鲁吉亚和阿塞拜疆的航班已暂停，但飞往中国和多个目的地的航线仍在运营。

据德黑兰国际机场消息，星期三还有一架飞往上海的航班计划起飞。

美国财政部长贝森特本周警告称，任何向伊朗飞机提供“着陆服务”的国家都将被“踢出美元体系”，但他未透露具体细节。

他星期一（21日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说，随着美国和以色列发动的战争即将进入第七个月，9月23日“全球所有伊朗航空公司都将被关停”。

他也说：“如果它们降落，你们不能提供燃油，不能提供着陆服务，也不能出售机票，否则你们就会被踢出美元体系。”

中国星期二（22日）表明反对美国的制裁，并称此举是非法的。

伊朗航空公司目前运营飞往中国多个城市的定期直航航班，包括北京、上海和广州。