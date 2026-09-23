（联合国综合电）美国总统特朗普在联合国大会上公开威胁要“摧毁”伊朗，预测古巴政府将垮台，还吹嘘自己抓捕委内瑞拉总统马杜罗，让美国“赢家通吃”。欧美舆论认为，这番言论凸显他为了美国利益而不惜动用武力和经济手段的核心战略，更全盘漠视了联合国创立是为了让世世代代后人免于战祸的理念。

特朗普星期二（9月22日）在联大发表演说，彭博社随后发表分析文指，特朗普今年的演讲虽然不像去年般恫言其他国家将“下地狱”，却仍显示他对联合国团结各国共同应对全球问题的使命，没有丝毫耐性。

特朗普声称要“摧毁”伊朗的威胁，跟他之前的说法大同小异，但在联合国大会庄严的讲台上说出这番话，跟美国主导创立联合国时，力主和平解决国际争端的宗旨，却是如此格格不入。

《纽约时报》也点出，跟特朗普过往的言论相比，这次演讲更赤裸裸地展现出他全盘漠视联合国的根本使命，所奉行的核心战略是不惜动用超强的军事和经济力量，绕过艰难缓慢的外交斡旋和经济施压来达到美国自身的目的。特朗普完全未认同联合国等国际组织的角色， 却认定它们应当不顾一切跟美国站队。

对特朗普来说，抓捕委内瑞拉总统马杜罗，并占据委国的石油资源，是让美国得以“赢家通吃”的明显胜利。

特朗普去年在联大发言时，头上还顶着二度当选入主白宫的胜者光环，今年发表演讲时，他的总统任期却陷入了脆弱的阶段。美伊战争导致他在国内的民意跌至新低，种种迹象显示，共和党将在11月中期选举失去对国会的控制权，而造成他民意低落的这场战乱，却仍看不到平息的迹象。

或许因此，特朗普今年的演讲并未像去年那样颐指气使地教训各国领导人，而是试图说服他们，美国向伊朗发动战争是为了解决国际社会长远面对的核威胁，“当他人还在空谈和平，我已经缔造和平”。

国际领导人不点名批评特朗普

多国领导人星期二在联合国大会上发言时不点名批评特朗普。

法国总统马克龙在任内最后一次联大演讲中，严词驳斥特朗普关于加沙已实现和平的言论。他不点名讥讽说：“有人吹嘘所谓的和平，但这个和平却并从未让一条人道主义通道打开一秒钟。对这场让人羞愧的惨剧，我们难道就只会袖手旁观吗？”

马克龙呼吁各国重新致力于维护国际法和联合国体系，以应对重新抬头的“丛林法则”。

联合国秘书长古特雷斯同样以不点名方式批评特朗普的行事，与避免“霸权倾向”的未来格格不入。

他说：“要创造这样的未来，首先须有一种清醒的认识——尤其超级大国必须意识到，他们的力量并非无所不能，他们的力量是有极限的。”

巴西总统卢拉则哀叹，在当今的世界秩序中，联合国已失去了公信力，而安理会也因美国和其他四个国家所拥有的否决权而陷入瘫痪。

他说：“联合国宪章的固有缺陷，给予这些大国特权，行事不讲理性。”