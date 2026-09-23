正在日本举行的2026年爱知—名古屋亚运会传出朝鲜代表团成员寻求流亡的消息。据韩国媒体报道，两名随团赴日人员已表明不愿返回朝鲜，并希望留在日本寻求庇护。若消息属实，将成为朝鲜时隔41年大规模派团赴日之际罕见的脱北事件。

韩国《月刊朝鲜》星期二（9月22日）引述日本情报机关相关人士独家报道，朝鲜此次派出约180人的代表团参加亚运会，其中两人已表达不愿回国的意愿，并倾向流亡日本而非韩国，目前正探讨相关可能性。

据报道，有关消息来自日本侨胞社群内部与日本情报机构合作的人士。不过，两人在代表团中的具体身份和职务尚不清楚，无法确认是运动员还是随团官员，也不清楚是否已与日本有关部门正式接触。

第20届爱知—名古屋亚运会19日开幕，在日本爱知县首府名古屋市举行，为期16天，至10月4日闭幕。朝鲜此次派出包括运动员和官员在内约180人的代表团，是自1985年神户世界大学生运动会以来，时隔41年再次大规模派团赴日。

日本因朝鲜开发核武器和导弹，对朝鲜实施单边制裁，原则上限制朝鲜国籍人士入境，但这次为参加国际体育赛事的代表团成员作出例外安排。

同时，日本政府也被指试图借亚运会之机与朝鲜接触。据报道，日本政府官员在开幕式当天向朝鲜体育部长金日国表达希望推动朝日交流的意愿，但金日国没有作出明确回应。

朝鲜驻外人员脱北此前也曾发生。2023年11月，时任朝鲜驻古巴大使馆政务参赞李一圭携家人进入韩国；2019年，时任朝鲜驻科威特大使馆代办柳贤祐投奔韩国。2016年，在中国浙江宁波一家朝鲜餐厅工作的一名经理和12名员工集体进入韩国。

此外，两名被派往俄罗斯、后在俄乌战场被乌克兰军队俘虏的朝鲜军人，也曾表达希望前往韩国的意愿。

目前，日本政府尚未公开证实有关消息。两人是否最终正式提出庇护申请，以及日方将如何处理，仍有待观察。