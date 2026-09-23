赴美出席联合国大会的韩国总统李在明与美国总统特朗普在联大场边举行约30分钟会谈。双方同意保持密切沟通，推动重启朝美对话，特朗普也再次表达与朝鲜对话的意愿。

这场临时敲定的会谈于美国东部时间星期二（9月22日）晚在纽约举行，被韩国媒体形容为“惊喜会谈”。此前，韩美战略投资谈判一度陷入僵局，外界原认为，李在明此次访美不太可能和特朗普举行正式会谈。不过，随着投资谈判取得进展，两国领导人最终在特朗普招待各国领袖的晚宴场边会晤。

朝美对话是这次会谈的主线之一。李在明周二晚在社媒发文说，再次听到特朗普表达与朝鲜对话的意愿，意义重大。“美国和韩国作为和平缔造者和推动进程者，将保持更密切的沟通，以助重启陷入停滞的对话，并为朝鲜半岛带来持久和平。”

李在明当天稍早在第81届联合国大会发表约17分钟的讲话时，“和平”一词共出现19次。无论是联大演讲或是韩美首脑会谈，重启与朝鲜的对话是李在明此次纽约外交的重要主轴。

他在联大提出“包容、稳定、负责任”的三项朝鲜半岛和平共处蓝图，主张尊重彼此体制、恢复沟通和危机管控机制，并寻求将朝鲜半岛和平扩展至东北亚。

在朝核问题上，李在明提出分阶段处理构想：先阻止朝鲜核武器和导弹能力进一步升级，中期推动相关能力缩减，长期迈向无核的朝鲜半岛。他也表明，会努力为长期停滞的朝美对话重启创造条件。

韩国总统府国家安保室长魏圣洛在两国元首会谈后召开记者会说，李在明和特朗普在会谈中也对两国战略投资项目磋商取得“重大进展”表示欢迎。

据韩联社报道，韩国产业通商部长周二在国会透露，韩国政府已决定投资美国得克萨斯州一个大型燃气发电项目，作为3500亿美元（约4479亿新元）对美投资承诺的首个项目，并在商讨推进另外两项投资。

韩美领导人在会谈中也同意进一步深化安全合作。双方以去年11月韩美首脑会谈发表的联合说明资料和事实清单为基础，就核动力潜艇燃料供应、铀浓缩及乏燃料后处理、造船合作，以及战时作战指挥权移交等议题交换意见，并同意展开后续磋商。

其中，战时作战指挥权移交，即在朝鲜半岛发生战争时改由韩国军方主导韩美联合部队作战指挥是会谈重点之一。李在明向特朗普说明尽快推进移交的必要，特朗普对此表示理解。这也是韩美首次在首脑层级实质讨论这一议题。

魏圣洛说，李在明在会谈中还表明增加国防开支、强化自主国防能力的意愿，希望加快核动力潜艇等议题磋商；特朗普则对韩美造船合作表现出浓厚兴趣。