（联合国综合电）美国总统特朗普星期二威胁要摧毁伊朗，随即又释放出乐观信号，称两国官员当天在纽约举行了“非常好”的会谈。此次会谈重燃了美伊通过外交途径结束战争的希望。

特朗普星期二（9月22日）出席联合国大会第81届会议期间告诉媒体，美伊当天举行了三小时会谈。他形容，会谈非常富有成效，双方已安排不久后再谈一次。他没有透露会谈内容或下次会谈时间。

特朗普的特使威特科夫以及特朗普女婿库什纳代表美方出席了会谈。威特科夫在会后透露，会谈以调解人在双方代表团之间穿梭传话的方式进行，并指自己“现在感觉非常好”。

伊朗媒体说，会谈应美方要求举行，伊方代表为外交部长阿拉格齐。据报道，阿拉格齐向威特科夫提出重新开放霍尔木兹海峡的条件，包括“立即解除（美国）海上封锁、迅速归还所有被冻结伊朗资产，以及在所有抵抗战线上结束战争”。

特朗普周二早些时候向联合国大会致辞时称，他正考虑毁灭伊朗，但与此同时，他不排除两国在11月美国中期选举后达成协议的可能性。特朗普当天会见波斯湾国家领导人时还说，伊朗达成协议的势头强劲。

美国选民对油价高企日益不满，使特朗普面临尽快结束战争的压力。美国周三（23日）收紧对伊朗航空业的制裁，试图通过加强经济压力来迫使德黑兰屈服。

但航班追踪网站Flightradar24的数据显示，制裁生效后数小时，仍有约六趟航班从伊朗起飞，目的地包括泰国曼谷和普吉岛、中国上海与阿富汗喀布尔。

泰国民航局官员受询时说，当局尚未收到停止伊朗相关航班的指示。

另据伊朗媒体周二报道，飞往伊拉克首都巴格达与阿曼首都马斯喀特的航班周三起取消，其他国际航线暂不受影响。

路透社也引述消息人士报道，伊拉克已下令民航部门从周三起暂停飞往巴格达机场的伊朗航班。

伊拉克是伊朗各家航空公司的一大目的地，乘客主要为往返穆斯林圣地的朝圣者。伊拉克几家旅行社说，一些顾客正考虑改用更耗时的陆路交通方式。

根据新制裁措施，外国机场运营商以及从事加油、售票等相关业务的企业若继续服务伊朗航班，可能面临美国的二级制裁。

美国财长贝森特日前称，制裁生效后，伊朗航空公司将在全球停运，无视制裁的企业将被踢出美元体系。