美国媒体称，美国总统特朗普设立的“和平委员会”将召开成员会议，公布一项为期六个月且耗资24亿5000万美元（约31亿3100万新元）的加沙重建计划。

据美国新闻网站Axios报道，这项计划包括66个项目，预计涵盖临时住房、清理废墟、修复医院、推动经济复苏，以及部署一支多国安全部队等。

相关计划也提出修复边境口岸、恢复电力和供水基础设施、部署2万5000套便携式太阳能发电设备，以及永久填埋位于优先重建项目地点下方的地道。

报道也指出，相关计划估算加沙遭受的损失达352亿美元，未来10年全面恢复和重建将需要约714亿美元。

特朗普政府7月底已通知国会，将拨款超过2亿零600万美元，用于筹建加沙和平维和部队。这是美国提出重建这个饱受战争蹂躏地区所拨付的首笔重大拨款。

特朗普成立“和平委员会”，负责监督结束以色列在加沙战争的计划。不过，自7月底宣布达成协议以来，这项计划一直陷入停滞，以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯都拒绝履行推进该协议所需的条件。

报道说，“和平委员会”和巴勒斯坦政府尚未筹足全部24亿5000万美元资金，但双方有信心一旦政治障碍消除，捐助国将增加援助。