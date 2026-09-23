食品公司康尼格拉品牌称，越来越多美国人开始询问人工智能该吃什么零食，这一趋势正推动高蛋白食品、浓郁口味以及针对特定健康目标而设计的产品需求增长。

路透社报道，康尼格拉（Conagra Brands）生产亨氏（Hunt’s）番茄酱等产品。公司与市场研究机构Circana合作，分析美国零食市场超过5300万笔购物交易，涉及1万7000种产品。美国零食市场每年零售额达1982亿美元（约2533亿新元），增速约为整体食品市场的1.4倍。

康尼格拉负责增长科学的高级副总裁诺兰（Bob Nolan）说，自冠病疫情以来的六年间，美国人的饮食和购买食品方式所发生的变化，比此前50年还要大。

诺兰星期三（9月23日）说：“无论消费者是想补充蛋白质、获得持久能量，还是想在某个时刻享受能带来慰藉的零食，零食如今在消费者生活中扮演着更重要、更个人化的角色。”

健康趋势只是其中一个因素。康尼格拉的研究发现，年轻消费者，尤其是Z世代，正在推动更大胆口味的需求，从甜辣组合，到酸味和咸鲜口味的零食。

康尼格拉指出，消费者也越来越仔细查看食品成分，并日益使用人工智能工具辅助购买决策。相较于直接寻找某一种特定产品，如今的消费者更倾向于要求推荐符合特定需求的零食，例如蛋白质或膳食纤维含量较高的产品。

诺兰说：“这也是一些传统食品类别面临压力的原因。”

他指出，饼干和咸味零食的销售业绩受到影响。“这些营养密度更高的零食，以及以特定目的为导向的零食消费正在兴起，而且增长速度越来越快。”

随着减肥药物迅速普及，以及白宫推动“让美国再次健康”（Make America Healthy Again）倡议，消费者比以往更积极寻找较健康的食品。