意大利警方接获线报后，在一名毒枭的住所墙壁内发现超过300万欧元（约437万新元）现金。

法新社报道，意大利反黑手党检察官格拉泰里（Nicola Gratteri）星期三（9月23日）说，这批物品是在一项始于2023年的调查中发现的，调查于星期一（21日）告一段落。

当天警方逮捕34人，他们被控属于一个武装犯罪团伙，并以黑手党手段贩运毒品。警方在突击行动中也起获卡拉什尼科夫步枪（Kalashnikov）等武器，以及11块劳力士（Rolex）手表。

格拉泰里说，现金和一批武器是警方去年在意大利南部那不勒斯东北部郊区卡伊瓦诺（Caivano）一处房产内查获的。当地长期受卡莫拉（Camorra）黑手党势力影响。

线报来自一名于去年7月被捕的嫌疑人。这名嫌疑人后来成为污点证人，向当局提供犯罪组织内部情报。两天后，警方对这栋房屋进行了突击搜查。

格拉泰里说：“我们知道钱在那里，但不知道具体藏在哪里，所以我们把房子拆开检查，结果发现许多捆现金都藏在墙壁内的暗格，其他现金则藏在地板下和淋浴房底盘下面。”

据当地新闻网站Anteprime24报道，这名线人告诉警方，现金由毒枭的妻子看管，而未成年子女也是负责全天候监视现金的人员之一。报道说，这些藏钱地点还设有电子保安系统保护。

格拉泰里说，这笔现金很可能来自毒品交易所得，其中部分资金随后会被用于购买更多毒品。

他也说，电话监听在这项调查中发挥关键作用，这也是调查有组织犯罪案件时的一贯做法。“电话监听至关重要。我们需要投资新的监听方式，并为此投入资金。”