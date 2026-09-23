日本首相高市早苗在联合国大会上呼吁立即删除《联合国宪章》中将日本列为“敌国”的“前敌国条款”，意在遏阻北京利用二战问题持续向东京施压。

高市在美东时间星期二（9月22日）首次在纽约联合国大会上发表演说，就《联合国宪章》提出修宪要求，强烈呼吁“立即、毫不拖延地”删除以日本作为“敌对国家”的表述。她郑重表明：“凭借日本过去70年来为联合国工作做出的重大贡献，我带着深刻的自豪感与敬意，强烈地提出这一点。”

《联合国宪章》包含一项例外条款，允许在未经联合国安理会批准的情况下，对“敌对国家”采取军事行动。条款虽未明确列出目标国家，但普遍认为指的是二战期间的盟军敌国——日本与德国。联合国曾在2005年一致通过决议，要删除将二战轴心国称为“敌国”条款。不过，由于修宪程序复杂，这些文字至今仍保留在宪章文本中。

日本媒体报道指出，自去年11月高市的涉台言论踩到北京的红线，《联合国宪章》的“敌国条款”就为北京提供了向日本施压的助力。中国驻日使馆曾发文援引“敌国条款”，警告若日本再次采取侵略行动，中国有权“采取直接军事行动”。中国外交部也数次重申“敌国条款”至今“依然有效”，并将日本定性为对地区和平持续构成威胁的国家。

中国外交部发言人郭嘉昆星期三（23日）在例行记者会上回应高市演讲时说，相比日方怎么说，国际社会更关注日本怎么做。

高市在演说中，也主张以法治为基础维持自由开放的国际秩序，倡议联合国对安理会架构进行改革。她指安理会目前的架构反映的是1945年的国际形势，迫切需要改革以真正反映现代国际社会的架构，呼吁扩大常任理事国和非常任理事国数量。

高市特朗普闭门会谈 “决意使美日同盟更加无可撼动”

高市此次访美，最为关切的是确保美中元首峰会不会绕过日本达成交易。因此，在美中峰会登场前一天，她抢先一步在纽约与美国总统特朗普举行约35分钟的闭门双边会谈。

她在会后放话：美日两国在经济和安全问题上立场高度一致；日美举行峰会，是向世界展示日美同盟的实力。

高市也透露，与特朗普“及时就涉及中国的各种问题交换了意见”。在亚洲安全局势日益严峻的大背景下，为了地区和平与稳定，两国“决意使美日同盟更加无可撼动”。

《每日新闻》评论认为，高市正在努力以安全（增加军购）和对美投资要求，避免日美同盟出现裂痕。但是，要维持与特朗普的关系，存在太多不确定因素，因为“习特会”同样是以贸易、经济和安全问题为出发点进行谈判。根据美中协议的最终结果，日本与美国的对华政策可能出现分歧。