伊朗总统佩泽希齐扬在联合国大会上说，伊朗从未发动战争，而且是恐怖主义的受害者，因此绝对不会“屈膝投降”。

路透社报道，佩泽希齐扬星期三（9月23日）在联合国大会发表演讲时说：“我们是恐怖主义的受害者。我来自这样一个伊朗：我们受人尊敬的最高领袖在没有任何法律依据或正当理由的情况下遭到暗杀。我来自这样一个伊朗：那里曾发生过学校遭轰炸的惨剧。”

他说，伊朗不会在与美国的战争中屈服，但主张通过外交手段结束冲突。“（美国总统特朗普）必须明白，面对制裁、加剧的施压和日益严重的霸凌行径，伊朗人民的抵抗只会愈发强烈。我们绝不会低头，也绝不会屈膝。”

他指出，伊朗从未发动过战争。“伊朗绝非侵略者，从未发动过战争，且始终致力于通过谈判解决问题。战争是强加给我们的，但我们证明了自己并不惧怕战斗。”

他对各国领导人说：“我们绝不能构建这样一个世界：军事力量取代合法性，恐怖主义取代政治与谈判，战争取代对话与外交。”

佩泽希齐扬也强调，德黑兰绝不允许霍尔木兹海峡被用于针对伊朗的侵略行径。“我们不能容忍某些势力利用这条水道畅行无阻并谋取自身利益，同时又利用它来对我们实施侵略。”

这是佩泽希齐扬自美国对伊朗发动袭击以来，首次在联合国亮相。在他开始演讲时，美国代表团离开会场。

伊朗坚称不发展核武 也不接受和平利用核技术限制

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，佩泽希齐扬演讲时提到核武器问题。他说，伊朗寻求发展核技术是为了“实现进步，而非利用武器威胁社会……我们希望在安全问题上开展合作与协作”。

他说：“我们寻求能源以推动进步。多年来，外界一直以离心机、国际制裁以及其他说法来界定我们的核技术；对伊朗而言，和平使用核技术是我们自身发展的重要组成部分。”

对此，他列举农业及“电力供应”等领域对技术进步的需求。他说：“伊朗绝不接受核技术被少数人所垄断。我们绝不接受。我们不会低头，也不会放弃这一与生俱来的权利。我们的立场明确：不发展核武器，也不接受对和平使用核技术的限制。我们追求的和平并非来自战场，但各方必须保障伊朗人民和国家所需的安全。”

佩泽希齐扬也指出，伊朗的防御系统对于保护国家免受攻击至关重要。“伊朗必须强大，以避免遭受威胁，避免国家的未来受到威胁。我们建立防御系统，就是为了让任何人都不敢认为轰炸伊朗城市可以不付出代价。这就是我们拥有当前防御性军事力量的原因。”