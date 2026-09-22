美国财政部长贝森特说，他本周将第二次与中国副总理何立峰会面，以解决“尚未完成的事项”，为美国总统特朗普与中国国家主席习近平举行峰会作准备。

路透社报道，贝森特星期三（9月23日）说：“我们还有一些尚未完成的事项……我们希望实现战略稳定，但这必须建立在互惠和公平的基础上。”

双方当天将在世界银行总部举行会谈。美国财政部一名官员说，这次会谈将仅由贝森特和何立峰参加，以进一步为星期四（24日）的习特会作准备。

对于中美是否会同意延长11月10日到期的贸易休战，贝森特没有作出回应。

贝森特、何立峰和美国贸易代表格里尔上周末在纽约会面，试图为两国领导人准备可能达成的贸易及人工智能（AI）协议。贝森特形容这次会谈“成功”，并说双方同意设立一条沟通“热线”，相互通报AI安全事故。

美中问题分析人士说，由于双方在人工智能技术方面缺乏互信，加上两国都没有表现出认真放缓AI发展的意愿，因此外界对双方在人工智能领域展开合作的预期并不高。

格里尔星期一接受彭博电视采访时说，由于仍有时间，双方将继续讨论延长贸易休战的问题。“我预计我们会继续谈判，我认为双方都希望延长贸易休战。”

格里尔补充说，美国需要继续向中国施压，以确保中方履行关键矿产相关协议。美国官员上周告诉记者，中国供应的稀土“没有达到应有的水平”。

双方上周末还讨论了其他议题，这些议题此前已由特朗普与习近平在今年5月的北京会晤中探讨过，包括降低部分非战略商品的双边关税，以及中国采购波音飞机和美国农产品。

格里尔说，双方同意“落实”5月达成的一项机制，由双方各自提出可能降低关税的非战略商品清单。这项机制被称为“贸易委员会”（Board of Trade）。

他说，中国出口商品中可能包括“消费品、低技术产品”；美国方面则可能涵盖能源、农产品和医疗器械。