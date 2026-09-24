中国国家主席习近平与夫人彭丽媛于美东时间星期三（9月23日）下午约5时45分（新加坡时间24日清晨5时45分）抵达位于华盛顿近郊的安德鲁斯联合基地机场，开启对美国为期三天的国事访问。美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅亲自在停机坪上迎接习近平伉俪。

两国领导人及他们的夫人在红毯上握手致意，面带微笑地交谈了几句。

美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅（左）热情迎接习近平伉俪。（路透社）

中国国家主席习近平当地时间9月23日抵达美国马里兰州安德鲁斯联合基地，展开国事访问。他接过鲜花后，微笑着向献花男孩伸出右手。（路透社）

中国国家主席习近平的夫人彭丽媛当地时间9月23日抵达美国马里兰州安德鲁斯联合基地，在专机舷梯旁俯身拥抱一名迎宾女孩。她随习近平赴美进行国事访问。（路透社）

特朗普极少亲自前往机场迎接到访的外国元首，通常他都是在白宫等候。

美国总统特朗普（右）当地时间9月23日在马里兰州安德鲁斯联合基地迎接到访的中国国家主席习近平，并在欢迎仪式上举手敬礼。两人的夫人彭丽媛和梅拉尼娅站在身后，仪仗队沿红毯两侧列队。（路透社）

中国国家主席习近平（左）当地时间9月23日抵达美国后，在离开马里兰州安德鲁联合基地前，与美国总统特朗普在座车旁交谈。习近平面带笑容，一边说话一边做手势。（路透社）

军乐演奏间，特朗普（右）与习近平并肩站在跑道红毯上，随后两架B-1轰炸机呼啸着划过上空。（法新社）

美方的罕见超规格礼遇，与中国官媒“历史性、里程碑意义”的表述都为此次元首会晤创造了友好氛围。美国第一夫人梅拉尼娅接受福克斯新闻访问时说，特朗普决定亲自到机场迎接习近平，“因为他们关系很好”。

美国军方成员在安德鲁斯联合基地机场等候中国国家主席习近平抵达。（法新社）

这是习近平时隔11年再度对美国进行国事访问，也是继特朗普今年5月访华后，中美元首罕见地在四个月内完成互访。

现场一早聚集了大批媒体记者。（法新社）

现有迹象表明，两国有望在经贸和投资、贸易休战、采购，甚至人工智能（AI）等议题上取得进展，但伊朗战争、南中国海以及台湾问题等地缘摩擦也可能会继续搅动本就错综复杂的双边关系。

今次陪同习近平出访的包括中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，以及中共政治局委员、外交部长王毅等。

“习特二会”登场前，由中国副总理何立峰和美国财长贝森特分别率领的中美经贸团队已在纽约展开最后阶段磋商，关税、贸易、稀土、采购和人工智能等议题据称均摆上谈判桌。

中国国家主席习近平访美之际，民众当地时间9月23日手持中美两国国旗，聚集在华盛顿华尔道夫酒店外，警员在旁执勤。为配合此次访问，酒店周边部分街道及人行道暂时封闭。（法新社）

白宫将在当地时间星期四（24日）上午举行正式欢迎仪式，动员479名来自各军种的美军人员，并在白宫玫瑰园举行军事检阅；仪式将以一架B-2“幽灵”隐形轰炸机和四架F-22“猛禽”战机编队飞越作结。

随后，双方将举行闭门会谈及国宴；星期五（25日）还将茶叙，并参观美国国家档案馆。（视频来源：路透社）