克里姆林宫发言人佩斯科夫说，对于美国邀请俄总统普京出席12月的二十国集团（G20）峰会一事，俄罗斯将予以考虑，并对美方的邀请表示感谢和赞赏。

俄罗斯通讯社星期三（9月23日）报道，佩斯科夫说：“我们将做出决定，并通过外交渠道对此进行跟进协商。”

美国国务卿鲁比奥当天在联合国大会期间会见俄外长拉夫罗夫后说，特朗普总统已邀请普京出席12月在佛罗里达州迈阿密举行的G20峰会。届时，普京有可能与特朗普举行高峰会晤。

鲁比奥说，尽管结束冲突的努力陷入停滞，但美国仍然愿意与俄罗斯就乌克兰战争进行接触。

他说：“我们认为这对他（普京）而言不仅是与总统（特朗普）接触的机会，也是与其他世界领导人接触的机会。我们希望他能接受这一邀请。”

普京与特朗普曾于去年8月在阿拉斯加安克雷奇会面，但自俄乌战争爆发至今，普京未曾踏足美国本土。

鲁比奥还提到，特朗普有可能在G20峰会，以及在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间，与中国国家主席习近平再次举行会晤。习近平刚于周三抵达华盛顿，开启为期三天的国事访问。