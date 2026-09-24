新西兰国家网络安全中心（NCSC）在星期三（9月23日）发布的年度报告中指出，在涉嫌由外国政府支持、针对新西兰的网络活动中，来自中国的攻击者活动最为持久，技术能力也最为突出。

报告指出，新西兰的政府机构、医疗与教育组织，以及信息技术（IT）服务商，均已成为外国网络威胁的目标。

隶属于新西兰情报体系的NCSC说，已监测到可能危及新西兰敏感数据的活动，并怀疑其背后有外国政府背景。报告将这些活动归因于来自中国、俄罗斯、伊朗及朝鲜的组织或人员。

报告强调：“在这些国家中，中国是在新西兰开展网络活动最持久、能力最强的国家级行为体。”

据路透社报道，这是西方情报机构近期就涉嫌来自中国的网络间谍活动发出的又一警告。北京对此类指控一贯予以坚决否认。

新西兰安全机构曾于今年8月发布另一份报告，指中国是目前唯一在新西兰境内开展“大规模”间谍活动的国家。

NCSC的数据显示，在截至今年6月的一年里，新西兰共记录了369起被认为具有潜在国家安全意义的网络事件，其中86起疑似与国家资助的实施者有关。受影响的目标包括政府机关、医疗和教育机构，以及IT托管服务提供商。

NCSC同时警告，国家级网络间谍活动往往极具隐蔽性且难以察觉。攻击者通常会在系统内隐蔽潜伏数月甚至数年，进行前期侦察并植入访问权限，随后才将其用于情报收集或系统破坏。