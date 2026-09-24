美国一名议员星期三（9月23日）透露，特朗普政府证实，在一艘航母延长派驻中东任务期间，共有八名美军人员企图自杀。

法新社取得的信函显示，美国代理海军部长曹洪（Hung Cao，又译高雄）在回复民主党籍参议员吉利布兰德（Kirsten Gillibrand）有关林肯号航母上情况的质询时，透露上述信息。

自林肯号于去年11月出海执勤以来，舰上生活条件恶劣以及官兵心理健康恶化的报道，在美国国内引发广泛关注，也引发对总统特朗普针对伊朗军事行动的批评。

作为美国海军最高文职官员，曹洪在信中写道：“自林肯号部署行动开始以来，整个航母打击群共发生八起未遂自杀事件。”

信中补充道：“本次部署期间，舰上并未出现自杀身亡事件。”

信中指出，一名隶属于舰载机联队的军人于“8月初从舰上坠海”，所幸迅速被搜救直升机救起，随后转运出舰接受后续治疗。另一名水兵则在“今年3月企图跳海，被同袍及时制止”，目前已返回母港。

林肯号于去年11月离开加利福尼亚州前往南中国海执行任务，后在美以今年2月下旬对伊朗发动军事行动前被调往中东。在海上连续部署286天后，林肯号终于在今年9月初停靠泰国进行休整。

今年8月，美军家属与议员曾对舰上据报发生的未遂自杀、严重心理健康问题、食物短缺以及卫生条件恶劣等状况发出预警。

不过，这些指控当时遭到特朗普的驳斥。美国战争部长赫格塞斯此前也坚称，航母上的实际情况被“歪曲了”。