乌克兰总统泽连斯基指控俄罗斯总统普京利用来自47个国家的第三国武装人员，推行莫斯科对乌克兰的侵略战争。

在强调俄朝国防关系日益紧密的同时，泽连斯基还透露，两名被派往乌克兰参战的朝鲜士兵已被俘获，并已被送往韩国。

泽连斯基星期三（9月23日）在联合国发言时说，除了朝鲜，俄罗斯也动用加纳、尼泊尔和印度等国的公民。

他向莫斯科发出警告，称若双方无法在严冬来临前就停止能源设施的攻击达成停火协议，乌克兰将予以还击，让俄罗斯度过一个极其艰难的冬天。

在泽连斯基向莫斯科发出这番强硬表态的数小时前，美国国务卿鲁比奥透露，华盛顿正在推动俄乌双方停止针对彼此能源基础设施的袭击。

泽连斯基坚称，乌克兰的目标并非摧毁俄罗斯的汽油和柴油供应，而是要剥夺莫斯科为其战争机器筹措资金的主要收入来源。

他说：“每当有人通过贸易给予俄罗斯更多资金，他们就在为这场战争延长寿命。这正是我们坚持限制与侵略者贸易的原因，也是我们亲自烧毁俄罗斯财政收入的原因。”