（旧金山路透电）Alphabet旗下谷歌信任与安全团队创办人本周呼吁放缓人工智能（AI）发展，并警告科技业正在重犯社交媒体时代的错误，可能对儿童造成更严重的伤害。

谷歌前信任与安全副总裁西格尔（Tom Siegel）接受路透社访问时说，目前主要AI公司不断向儿童推出新功能，却没有建立足够的安全防护措施。

他指出，这些公司可以立即采取一些措施来更好地保护年轻人，并列举从自杀、精神病到“认知卸载”（cognitive offloading）等风险。认知卸载指的是因依赖AI回答问题而导致批判性思维能力下降的现象。

他说，认为无须外部协助就能自行解决问题的想法并不实际。他建议Anthropic和OpenAI加强年龄验证，防止未成年人使用聊天机器人；谷歌也应允许用户关闭搜索引擎的AI概览和AI模式。

他指出，虽然这些措施可能在短期内影响使用量或利润，但若AI公司不采取行动，将面临可能对其业务造成更大影响的诉讼和监管风险。

谷歌回应时表明，家长可以完全关闭孩子使用搜索引擎的权限，并称AI搜索功能能帮助儿童和青少年学习和理解信息。OpenAI则说，公司会利用账户和行为信号识别未成年用户，并持续改进年龄验证系统。Anthropic没有立即回应置评请求。