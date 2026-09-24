朝鲜外长崔善姬誓言，朝鲜将“永久”保留核武器，明确拒绝韩国总统关于推动朝鲜半岛无核化的最新呼吁。

据朝中社报道，崔善姬星期四（9月24日）在声明中指出：“我以最强烈的语气重申并再次确认，我们国家在任何时代都将保留核武器的坚定意志。”

她强调，朝鲜作为拥有核武器国家的地位“在任何情况下都是不可逆转的，并将永久保持不变”。

对于韩方试图同时推进对话与遏制制裁的策略，崔善姬明确予以驳回。她指出：“对抗与对话并存的模式或许对某些国家适用，但对朝鲜民主主义人民共和国而言，这绝不是可以考虑的选项。”

她强调，无论敌对势力如何表态，朝鲜作为核武器国家的地位都是“永恒不灭的”。

崔善姬的上述表态，是对韩国总统李在明一天前在联合国大会上发言的直接回应。李在明说，希望遏制平壤核武能力的进一步扩张，并最终达成一个“无核武器的朝鲜半岛”。

长期致力于推动韩朝对话的李在明还提到，韩国将为平壤与华盛顿之间停滞已久的对话重启“奠定基础”。

在发表政治声明的同时，朝鲜也公布最新的军事动作。朝中社星期四另行报道称，朝鲜已于9月22日成功进行“更新型240毫米可控多管火箭炮”的试射，并指该型武器能够精准打击最远115公里以外的目标。