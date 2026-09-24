澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，OpenAI智能体曾入侵澳洲政府网站，但OpenAI直到事发三个月后才向澳方通报此事。这可能是已知首起AI智能体入侵政府网站的事件。

阿尔巴尼斯星期三（9月23日）在纽约出席联合国大会期间，在新闻发布会上说：“AI智能体访问了公共文件和非公共文件。目前，在澳洲信号局的协助下，一项调查取证工作正在进行中，以确定更多信息，包括还有哪些政府系统受到影响。”

据悉，这起事件发生在6月18日，澳洲国家医疗保健系统的数据库遭到入侵。直到8月，OpenAI对其AI模型的活动进行全面检查时，发现了这次异常活动。但到9月10日，OpenAI才通过电子邮件联系澳洲服务部，将此事告知澳洲政府。

阿尔巴尼斯说，他已经与OpenAI首席执行官奥尔特曼进行过交谈，向对方表达澳方的关切和不满。“我对该公司迟迟未能向政府通报事件经过感到失望，通报方式也令人无法接受。”

阿尔巴尼斯称，尚无迹象表明，此次网络攻击导致任何个人信息泄露，但奥尔特曼承认AI管理规程并不完善。他强调，需要确保制定正确的AI管理规程。

近期曝光的一系列AI安全漏洞问题，已引发国际社会对于AI风险的担忧。星期三早些时候，奥尔特曼等美国AI公司负责人在联合国发表讲话，呼吁加强全球协调，制定AI发展的国际标准。